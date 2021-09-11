“Çalışma var, yapılan bir şey yok!”

MUTLU SARIGÜL

Çevre düzenlemesi tamamlanmadan yağmur drenaj kanalının yapılmamasına tepki gösteren Üçbağlar Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Ortaç, bir yıl sonra yapılan çalışmanın tekrar kazılmamasını istedi. Ortaç, “Çalışma var, yapılan bir şey yok. ‘Gelip bakacağız’ dediler, bittikten sonra gelip bakacaklar herhalde” dedi

Sivas Caddesi’nde gerçekleştirilen düzenleme vatandaşların tepkisine neden olmaya devam ediyor. Düzenlemeyle birlikte altyapının da tam olarak yapılmasını talep ettiklerini açıklayan Üçbağlar Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Ortaç, yağmur drenaj kanalının yapılmadığını ileri sürerek tepkilerini BUSABAH gazetesine dile getirdi.

Çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür eden Muhtar Ortaç, caddenin yapımı aşamasında fikirlerini, düşüncelerini aktardıklarını ve Gürkan’ın fikirlerine saygı gösterdiğini söyledi.

“VANALAR ARTIK ÖZELLİĞİNİ KAYBETTİ”

Tekliflerine sıcak bakıldığını belirten Ortaç, “Başkan Gürkan, taleplerimizin yerine getirilmesi için talimat verdi. Taleplerimizin bir kısmı yapıldı, bir kısmı yapılmadı. Yapılmayan çalışmalardan bir tanesi caddenin yağmur drenajı yok. Yapılacak olan çalışma gelecek 50 yıla hitap edecek. Bir yıl sonra yapılan çalışmayı tekrar kazamasınlar. Bu nedenle biz şunu söyledik: ‘Çalışma yapılırken, asfalt kazılacak. Mutlu Sokak’tan Misafir Sokağa kadar bir yağmur drenaj kanalı yapın, 2-3 mazgal koyun ve bunu dereye bağlayın’ dedik. Toplayıcı ve yönlendirici vanalar artık özelliğini kaybetti. Su aşağıya iniyor. Bu vanaları kapatıp, insanların kullanımına açabilirler. Tekliflerimize sıcak baktılar. Ama çalışma var, yapılan bir şey yok. Kaldırım çalışması bitti, karşı kaldırım yapılıyor, drenaj ne zaman yapılacak, bilmiyoruz. Çok kez söyledim, ‘Gelip bakacağız’ dediler, bittikten sonra gelip bakacaklar herhalde” değerlendirmesinde bulundu.

“HASTA YATAĞINDAN KALKIYOR, ÇOCUKLAR AĞLIYOR”

Minibüslerin sabahın erken saatlerinde korna çaldıklarına tepki gösteren Ortaç, “Öte yandan Sivas Caddesi artık trafik yoğunluğunu kaldırmıyor. Özellikle minibüslerin bir kısmını başka güzergâha versinler. Ayrıca sabahın erken saatlerinde bazı minibüsler havalı kornaya basıyorlar, çocuklar, hastalar ağlıyor. Hasta yatağından kalkıyor, çocuklar ağlıyor. Havalı kornaya basıldığında trafik mi açılacak? Medeni ülkelerde korna kullanılmaz. Çok acil bir durum olmadan korna kullanılmaz. Bebek yeni uykuya dalmış, hasta sabaha kadar uyumamış, uykuya dalmış sabahın erken saatlerinde havalı kornayla uyanıyor” diye konuştu.