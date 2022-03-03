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Anasayfa / Asayiş / Çalıntı silahlar ele geçirildi

Çalıntı silahlar ele geçirildi

çalıntı silahlar ele geçirildi
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Erzincan’da jandarmanın düzenlediği operasyonda çalıntı silahlar ele geçirildi.

Erzincan’ın merkez ilçesinde Eylül 2021 ayında bir vatandaşın bağ evinden çalınan av tüfeğinin bulunması maksadıyla jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Ö.K. isimli şahsın ikametinde adli makamlardan alınan karar üzerine arama yapıldı. Yapılan aramada; bağ evinden çalınan av tüfeği olduğu tespit edilen 1 adet av tüfeği ile 1 adet 81 mm.lik havan mühimmatı, 2 adet 9 mm kurusıkı tabanca, 1 adet ahşap saplı kılıç ve 5 adet 9 mm kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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