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Anasayfa / Asayiş / Çalınan dikenli teller bulunarak sahibine telim edildi

Çalınan dikenli teller bulunarak sahibine telim edildi

çalınan dikenli teller bulunarak sahibine telim edildi
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir evin bahçesinde çalınan dikenli teller jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinde bir şahsın evinin bahçesinde bulunan dikenli teller çalındı. Dikenli tellerin sahibi durumu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. Hırsızlık olayının yaşandığı adrese gelen ekipler olay yerinde gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra tellerin bulunması için çalışma başlattı. JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ortak çalışmaları neticesinde dikenli telleri çalan hırsızlık şüphelisi şahısların B.C.M. ile İ.M. olduğu belirlendi. Yapılan fiziki takibin ardından adresleri belirlenen şüpheliler yapılan baskınla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından B.C.M. ile İ.M. adliyeye sevk edilirken bulunan dikenli teller de sahibine teslim edildi.

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