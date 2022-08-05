Çalık’tan Yeşilyurt, Kuluncak ve Doğanşehir’e Müjde

Milletvekili Çalık, Malatya’daki temasları kapsamında ziyaretlerini sürdürdü. Çalık, kentteki temasları kapsamında ilk olarak Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Demirci ve yönetim kurulu üyeleri muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlarla bir istişare toplantısı yapan Çalık, 20 yıldır muhtarlarla birlikte yol yürüdüklerini ifade ederek, “Yol arkadaşlarımız muhtarlarımızla bir istişare toplantısı yaptık. Mahallelerinin sorunlarını ileten, vatandaşların derdiyle dertlenen muhtarlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Var olan sorunları çözmek için anında gerekli yerler ve yetkililerle görüştük” diye konuştu.

“KARAKOL DA YAPILACAK”

24 Ocak 2020 depremi dolayısıyla Malatya’ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Yeşilyurt’ta bir kaymakamlık binası ihtiyacının olduğunu ilettiklerini dile getiren Çalık, “Çırmıktı’da ki eski kaymakamlık binası çok fazla yükü taşıyamıyordu. 330 bin nüfusu olan Yeşilyurt’a o binanın hizmet edemeyecek hale geldiğini bakanımıza ilettik. Bakanımız taimatlarını verdi, 3 Ekim’de Yeşilyurt kaymakamlık binamızın ihalesi yapılacak. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’dan bu bölge için iki karakol talep etmiştik, onların çalışmaları da tamamlandı. Karakollarımızı da Yeşilyurt bölgemize kazandıracağız. Kuluncak ve Doğanşehir’deki kaymakamlık binalarımızın da yapımıyla ilgili müjdeyi aldık.” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Öznur Çalık daha sonra Yeşiltepeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Özcan Gözene’yi ziyaret etti. Çalık daha sonra Yeşiltepe Mahallesi’nde esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti. Bir vatandaşla birlikte kuru dut seçen Çalık, yoğun ilgi altında ziyaretlerde bulundu. (Bülten)