Çalık’tan, Seçim Barajına İlk Yorum

“Milletimizin En İyi Temsili İçin Yapılacak Çalışmalardan Bir Tanesi”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasına sayılı günler kala Ak Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık Malatya ziyaretlerine ara vermeden devam etti. Ziyaretlerinde önemli açıklamalarda yapan çalık yüzde 10 seçim barajının yüzde 7’ye çekilmesi yönündeki gündemi de değerlendirerek “Bu milletimizin en iyi temsili için yapılacak çalışmalardan bir tanesi. Bu çalışmaların devamı da gelecek” dedi.

AK Parti MKYK Üyesive Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve beraberindekiler, Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ve yetiştiricilerle bir araya geldi. Yetiştiricilerle kısa bir sohbet eden ve sürü yönetim kursunu tamamlayan yetiştiricilere sertifikalarını da takdim eden Milletvekili Çalık, burada önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın daima yayla, mera demeden her alanda kendileriyle birlikte olduğunu ifade eden Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, “Üretmemiz, israf etmemiz lazım. Her alanda üretime destek olmamız gerekiyor. Sadece Merkezi Hükümet değil de yerel yöneticilerin de, siyasetçilerin, bürokratların ve STK’ların bir ekip halinde birbirimize sahip çıkacağız ve birbirimize destek olacağız” dedi.

“MALATYA’YA 4.7 MİLYARLIK DESTEK ALDIK”

Daha sonra söz alan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, “Şu ana kadar Malatya’ya 4.7 milyarlık Tarım ve Orman Bakanlığının desteğini aldık. 2002-2020 yılları arasında kırsal kalkınmayı destekleme amaçlı yaptığımız çalışmalarla yaklaşık sadece bir kalemle ilgili söylüyorum, 67 milyon. Aynı dönemde genç çiftçilerimize verdiğimiz 18 milyon 500 bin liralık destek ve yine kooperatifler aracılığıyla verdiğimiz destekler 23 milyon. İyi Tarım için verdiğimiz destekler 51 milyon. Organik tarım için verdiğimiz destekler 25 milyon. Aynı zamanda son 18 yılda 219 milyon da hayvancılık desteği vermiş vaziyetteyiz. Sadece 2021 yılı için verdiğimiz hayvancılık desteği 71 milyon 928 bin lira” ifadelerini kullandı.

“ÜRETEN TOPLUM OLMAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Üreticilerin sıkıntıya düşmeden hayatlarını idame ettirmelerini istediklerini belirten Milletvekili Çalık, “Üreten toplum olmak bizim için çok önemli. Bu vesileyle de özellikle üreticilerimizin bizden isteği Malatya ekonomisinin omurgası olan kayısının Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alınmasıydı. Bununla alakalı 2020 yılında yaklaşık 20 yıllık bir süreç. Bütün üreticilerimiz Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kayısıyı almasını arzu ettiklerini söylemişlerdi. Ve 2020 yılında ilk kez Toprak Mahsulleri Ofisi kayısı almaya başladı. Şimdi bu kayısının Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alınmasıyla ihracat rakamlarımız her geçen gün emin adımlarla hedefe doğru ilerlemekte. Biz kayısıdaki ihracat rakamlarımızı bir milyar dolara çıkartmak üzere çaba sarf ediyoruz. Ve bu sene itibariyle de kayısı fiyatlarımız çok ciddi manada 28 liradan, 30 liradan, 40 liradan gidiyor. Üreticilerimizin zora, dara, sıkıntıya düşmeden hayatlarını idame ettirmelerini istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

ÇALIK: TMO İLE BİR SORUN YOK

Bir gazetecinin bu yılki kayısı taban fiyatının açıklanmadığıyla ilgili sorusu üzerine Milletvekili Çalık, “Toprak Mahsulleri Ofisi geçen yıl kayısıyı almadan önce hiç fiyat vermemişti. Alım yoktu. Ve kayısının fiyatı 11 TL’ydi. Bazen 12 TL’ye, bazen de 13 TL olurdu. Maalesef bütün çiftçilerimiz işçi paralarını verirken, kendi gelirlerini temin ederken çok ciddi manada zorlanırlardı. Bu vesileyle yaptığımız çalışma Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli ve Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ‘Toprak Mahsulleri Ofisi ilk kez kayısı alacak’ diye duyurduk. Sadece yaptığımız duyuruyla birlikte kayısının fiyatı 17-18-19-20 liraya çıktı. İlk kez alınma ihtimali olabilirdi ve bu vesileyle de kayısıyı alacak olan ticaret erbaplarımız, firmalarımız üreticilerimizden 4 numara kayısıyı 20 liraya kadar almaya başladılar. Ve ilk kez kayısının Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alınmasını sağladık. Üreticimizin en ufak bir şekilde zararının olduğunun hissedildiği anda yetki konusunda Maliye ve Tarım Bakanımızla görüşmelerimizi tamamladık. Hiçbir sorunumuz yok. Üreticilerimizi sıkıntıya düşürmemek adına Toprak Mahsulleri Ofisi hemen kapıda bekliyor” ifadelerini kullandı.

“MEVCUT TEMSİLİ DAHA DA GÜÇLENDİRMEK ADINA YAPILAN ÇALIŞMALAR”

Gazetemizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MHP ile birlikte yürütülen yeni seçim yasası çalışmaları kapsamında halen yüzde 10 olan seçim barajının “yüzde 7 olarak netleştiği” açıklamasını hatırlatması üzerine Milletvekili Çalık, “Siyasi Partiler Yasası bizim yıllardır konuştuğumuz süreçtir. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tarihinin en geniş kapsamlı millet temsili var. Milletimizin yaklaşık yüzde 92’sini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edildiği bir sistem var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte şu an Parlamenter Siteme oranla bu temsil oranı çok ciddi manada yükseltmiş vaziyetteyiz. Şu an Meclis’te grubu bulunan partilerin dışında da partilerin temsilleri var. İşçi Partisi’nden yeni kurulan partilere kadar temsiller mevcut. Mevcut temsili daha da güçlendirmek adına hem AK Parti Genel Merkezimiz hem de Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi’nde siyasi partilerimizle ilgili yapılacak olan çalışmalar, seçim barajı çalışmaları da tabii ki konuşulmakta. Ama bu milletimizin en iyi temsili için yapılacak çalışmalardan bir tanesi. Bu çalışmaların devamı da gelecek” diye konuştu.

<MUTLU SARIGÜL>