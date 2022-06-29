Çalık’tan Arapgir’ doğal gaz müjdesi

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Yazıhan, Kuluncak ve Hekimhan’a doğal gaz müjdesi verdi. Malatya’da bu sene Yazıhan, Kuluncak ve Hekimhan’a doğal gazı getireceklerini dile getiren Çalık, Yazıhan’da çalışmalar başladı. Malatya’da toplam 7 ilçemizde doğal gaz olacak. Allah nasip ederse sekizinci doğal gaza kavuşan ilçemiz Arapgir olsun istiyoruz. Boru hattı döşenerek doğal gazın getirilmesi işleminin uzun olması dolayısıyla yaptığımız görüşmelerle taşımayla getirilmesini talep ettik. Arapgir’e doğal gazı getirelim istiyoruz” dedi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya’daki temasları kapsamında Arapgir ilçesinde bir dizi ziyaret ve istişarelerde bulundu. Milletvekili Öznur Çalık, ilçedeki temasları kapsamında ilk olarak AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ile birlikte AK Parti Arapgir İlçe Teşkilatı’nda partililerle bir araya geldi.

Milletvekili Çalık, toplantıda yaptığı konuşmada, son 20 yılda Arapgir’e çok önemli yatırımlar getirdiklerini ve Arapgirlileri çok önemli hizmetlerle buluşturduklarını ifade etti.

“ARAPGİR’E DOĞAL GAZI GETİREBİLİR MİYİZ?’ DEDİK”

Arapgirlilerin ilçeye doğal gaz istediklerini aktaran Çalık, “Bununla ilgili gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. Yapılan ölçümlerde Arapgir’in en yakın Botaş boru hattının Sivas Divriği’nde 64 kilometre mesafede olduğunu ve boruların oradan buraya alınması işlemenin 2024’ten önce olamayacağı bilgileri bizimle paylaşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ile görüştük ve ‘taşımayla Arapgir’e doğal gazı getirebilir miyiz?’ dedik. Malatya’da bu sene Yazıhan, Kuluncak ve Hekimhan’a doğal gazı getiriyoruz. Yazıhan’da çalışmalar başladı. Malatya’da toplam 7 ilçemizde doğal gaz olacak. Allah nasip ederse sekizinci doğal gaza kavuşan ilçemiz Arapgir olsun istiyoruz. Boru hattı döşenerek doğal gazın getirilmesi işleminin uzun olması dolayısıyla yaptığımız görüşmelerle taşımayla getirilmesini talep ettik. Arapgir’e doğal gazı getirelim istiyoruz. Bununla ilgili takiplerimizi sürdürüyoruz. Arapgir’i en kısa sürede doğal gaza kavuşturalım istiyoruz” diye konuştu.

TALEPLERİMİZİ İLETTİK

Milletvekili Çalık, Malatya-Arapgir il yoluyla ilgili iletilen talepler kapsamında bir çalışma yaptıklarını belirterek, “Malatya-Arapgir toplam 99 kilometre. Bu 99 kilometrenin 45 kilometresi yatırımın programında yer alıyor. Geriye kalan 54 kilometrenin projesi yapılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürü ve Karayolları Bölge Müdürümüz ile bir görüşme yaptık. Malatya-Arapgir yolunun projesi, proje sonrası ve yatırım süreci takiplerini yapıyoruz. Taleplerimizi ilettik” dedi.

“HERHANGİ BİR SORUN YOK”

Halkbankası’nın ilçeye gelmesi konusuyla ilgili daha önce istişarede bulunduklarını anımsatan Çalık, “Genel Müdürümüz, “Halkbankasını hemen Arapgir’de açalım” dedi. Bölge Müdürümüz bütün ekiplerini gönderdi, maalesef siz uygun bir yer bulamadığınız için Halkbankası gelemedi. Yeniden konuştuk, bir kez daha gelecekler. Halkbankası yeri bulduğu anda bankayı burada açacak. Herhangi bir sorun yok” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Çalık, ilçede öğretmen eksiği ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile görüştüklerini kaydederek, “Arapgir’de öğretmen eksiği olan okulların bilgilerini bakanımıza ilettik. İnşallah en kısa zamanda öğretmen eksiklerimiz giderilsin istiyoruz” diye konuştu.

TOKİ ile ilgili de açıklamada bulunan Çalık, “TOKİ Başkanımızla konuştuk, yerimiz tespit edildiğinde 3.etap başlatılacak” dedi.

Milletvekili Çalık, Arapgir’de Hükümet Binası’nın yatırım programında olduğunu kaydederek, Hükümet Binası’nı da ilçeye kazandıracaklarını ifade etti.

Devlet Su İşleri’nin ilçede çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Çalık, aynı zamanda ilçede tarihi eserlerle ilgili çalışmaların olduğunu belirtti.

Milletvekili Çalık, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Arapgir’de altyapı çalışmalarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

Milletvekili Öznur Çalık, daha sonra Arapgir Turizm Geliştirme Kooperatifini ziyaret ederek, Kooperatif Başkanı Songül Çağdaş ve kooperatif üyeleriyle bir araya geldi.

“GÜÇLÜ DESTEK ALIYORLAR”

Milletvekili Çalık, Arapgir’de kadınların hem üretip hem de çalışmaya teşvik ettiğini belirterek, “Üreteni, çalışkan ve çalışan Arapgirli kadınlarımızla beraberiz. Malatya’da 22 kadın kooperatifimiz var. Bu 22 kadın kooperatifinden bir tanesi de Arapgir Turizm Geliştirme Kooperatifi. Onun çok güçlü bir başkanı ve ekibi var. Malatya’daki kadın kooperatifi başkanlarımızla bir araya geldik. Tüm kadın kooperatiflerine Ticaret Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Aile Bakanlığımız ve Tarım Bakanlığımız güçlü destek veriyorlar. Kadın kooperatiflerimiz ürettikleri projelerle güçlü destek alıyorlar” dedi.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca da, 2023 seçimlerinin önemine değinerek, “Biz bu seçimde öncelikle, Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine ulaşmak için çok çalışacak, ülkemizin demokrasi ve kalkınma kazanımlarını korumanın gayreti içerisinde olacağız. Önümüzdeki vakti en iyi şekilde değerlendirecek, çalışmalarımızı en etkili şekilde sahada uygulayacağız” dedi.

Milletvekili Çalık ve İl Başkanı İhsan Koca, ilçedeki esnafları da ziyaret ederek, istek ve taleplerini dinlediler. (Bülten)