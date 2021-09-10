Çalık, ‘yeni’ derken; Kiraz, ‘var olana sahip çık’ dedi

Kiraz: Çalık göz boyuyor

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, AK Partili Öznur Çalık’ın ‘Yazıhan’a Şeker Fabrikası yapılacak’ açıklamasını değerlendirdi. Kiraz, “Mevcut fabrikaları satmaya çalışan bir zihniyetin yeni bir fabrika yapmaya niyeti yok” dedi.

BUSABAH TV YouTube Kanalı’nda yayınlanan Editör Masası Programına telefon bağlantısıyla katılan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, 66. Pancar Alım Kampanyası’nda AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın yaptığı‘yeni’ şeker fabrikası söylemini değerlendirdi. Kiraz, Çalık’ın açıklamalarını güven verici olmadığını söyledi.

Moderatörlüğünü Didem Barut’un yaptığı Editör Masası’nın canlı yayın konuğu ana muhalefet partisi CHP’nin Malatya İl Başkanı Enver Kiraz oldu. Kiraz, “AKP iktidarı yeni fabrika yapmaktan ziyade mevcut olanı satmayı seçiyor. Bu iktidar devlete ait ne varsa har vurup harman savuruyor. Milletin devlete ait şu anda tek fabrikası kalmadı” dedi.

AK Partili Öznur Çalık’ın söylemlerini güven verici bulmadığını söyleyen Kiraz, “Çalık’ın bu açıklaması ya mevcut fabrikayı taşımaktır ya da milletin gözünü boyamaktır. Yeni bir fabrika yapmaları asla söz konusu olamaz. Çünkü zaten var olan fabrikaya peşkeş çeken içini boşaltan zihniyet yenisini yapmaz” değerlendirmesinde bulundu.

BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK