Çalık: Türk Liramız değer kazandı

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Türkiye yeni ekonomik modelin açıklanmasıyla birlikte döviz kurunda düşüş yaşandı, Türk Lira’mız değer kazandı. Maalesef muhalefetin gelecek vizyonu sadece Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmekle sınırlı olduğundan Türkiye’nin uluslararası sistemde büyük güç olma çabasını, Türk Lirası’nın değer kazanmasını, büyümesini zerre kadar önemsediği yok” dedi.

Milletvekili Çalık, Malatya’daki temasları kapsamında Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve beraberindekilerle birlikte Battalgazi ilçesine bağlı Üzümlü, Kapıkaya, Bulutlu ve Pelitli mahallelerini ziyaret ederek, burada muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak Kapıkaya Mahallesi’ni ziyaret eden Çalık, muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve istekleri dinledi. Milletvekili Çalık, daha sonra Bulutlu Mahallesi’ni ziyaret ederek, mahallede yapılan deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

Bulutlu Mahallesi Muhtarı Fazlı Özcan, mahallede 28 deprem konutunun inşa edildiğini, ahırlı olan evlerinde ayrı yerde yapıldığını kaydederek, milletvekili Çalık’a destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

“EKONOMİK SAVAŞI KAZANACAĞIZ”

AK Parti iktidarları döneminde Türkiye’de her alanda önemli çalışmaların yapıldığını ve büyük hizmetlerin hayata geçirildiğini dile getiren Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye, 20 yıllık süreçte her alanda büyüdü ve gelişti. Yapılmak istenen darbelere karşın büyümemizi sürdürdük. Son dönemde ekonomik anlamda yapılmak istenilen darbeyi de herkes görüyor. Bizler birçok sorunu hep birlikte aştık. Yargı darbesini, askeri darbeyi, FETÖ darbesini yaşadık. Bunun yanında pandemiyi, deprem, yangınları, seli yaşadık. Bunlara karşı verdiğimiz mücadelelerden, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yüzümüzün akıyla çıktık. Pandemi sürecinde özellikle son 1,5 yılda Türkiye, güçlü bankacılık sektörü, zengin enerji kaynakları, güçlü lojistik altyapısı, artan turizm gelirleri, sürdürülebilir ve gelişen sanayi üretimi ve ihracatta eriştiği tarihi başarılarla dünyanın yaşadığı küresel ekonomik sorunlardan en az etkilenen ülkelerden biri olmayı başardı. Buna rağmen Türkiye üzerinden oyun oynamak isteyenler, Recep Tayyip Erdoğan’sız, AK Parti’siz, Cumhur İttifak’sız bir Türkiye tasavvur edenler avuçlarını yalayacaklar. Herkes burada, Recep Tayyip Erdoğan ile dün beraberdik, bugün beraberiz, yarın da beraber olacağız. 2023 seçimlerini de aslanlar gibi alacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Bu ekonomik savaşın üstesinden de hep birlikte geleceğiz.”

EKONOMİMİZ DİMDİK AYAKTADIR

Çalık, Türkiye ekonomisinin, gerek iç gerekse dış kaynaklı bütün algı manipülasyonlarına karşı geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayakta olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde uygulamaya konulan; üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı Türkiye’nin Ekonomi Modeli’nde kazanan taraf Türkiye ve Türkiye ekonomisi olacaktır. Bu model ihracat eksenli bir kalkınma ve dikey büyümeyi getiriyor. Ana politikası ihracat teşvikleri, AR-GE’ye destek, çevre dostu yeni yatırımlara destektir. Bu ekonomik modelin açıklanmasıyla birlikte döviz kurunda düşüş yaşandı, Türk Lira’mız değer kazandı. Maalesef muhalefetin gelecek vizyonu sadece Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmekle sınırlı olduğundan Türkiye’nin uluslararası sistemde büyük güç olma çabasını, Türk Lirası’nın değer kazanmasını, büyümesini zerre kadar önemsediği yok” dedi. (Bülten)