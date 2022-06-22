Çalık müjdeyi verdi

Çiftçilerin ödemeleri bayram öncesi yapılacak

Milletvekili Çalık, Malatya’daki temasları kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulundu. Çalık, ilk olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit’ten İl Müdürlüğü olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan Çalık, 20 yıllık süreçte Malatya’ya her alanda yatırım yaptıklarını söyleyerek, “Bu desteği çiftçi ve üreticilerimizle buluşturduk. Mazot, yem, gübre ve TARSİM desteğini veriyoruz. Bu desteklerimizle beraber her alanda çiftçi ve üreticilerimizi destekliyoruz. Pandemi döneminde üreticilerin ellerini güçlendirmesi adına ciddi desteklerin verildi. 2021 yılında 220 milyon TL’lik desteği Malatyalı üreticilerle buluşturduk” dedi.

175 bin büyükbaş, 367 bin küçükbaş ve 6 milyon kanatlı hayvan varlığının olduğunu kaydeden Çalık, şunları söyledi: “Kanatlı hayvanlara verilen desteklerle birlikte Malatya’da üretimin ciddi oradan arttığını görüyoruz. Su ürünleri konusunda Türkiye’nin en iyi ikinci iliyiz. 8 bin 760 ton su ürünleri üretimi yapıyoruz. Su ürünleri konusunda da farklı bir çalışmayı hep birlikte yapalım istiyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız ile Ankara’da yaptığımız görüşmede, su ürünleri için bir organize sanayi isteyelim dedik. Bu konudaki hedefimiz Türkiye’nin bir numarası olmak.”

“DONDAN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERİMİZE DESTEK VERMEK ARZUSUNDAYIZ”

Milletvekili Çalık, kayısıda yaşanan don felaketi sonrası çiftçilerin hasarlarının tespit edildiğini ifade ederek, “TARSİM tarafından tespitler yapıldı. TARSİM yaptırmayan çiftçilerimizin tespitlerini de Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz yaptı. Konuyla ilgili görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Hasar tespitleri sonrası süreç devam ediyor. Hasar tespitlerinden sonra elde edilen bilgiler bakanlığımıza gönderildi. Valimiz aracılığıyla da cumhurbaşkanlığına da gönderilecek. Bizde Sayın Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız görüşmede, dondan zarar gören çiftçilerimizin desteklenmesi ve verilecek desteklerin çok önemli olduğunu paylaştık. Dondan zarar gören çiftçilerimize destek vermek arzusundayız. TARSİM poliçesi yaptıran çiftçilere yönelik Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifine olan borçlar ertelenmişti. Poliçesi olmayan çiftçilerimizin de hem Ziraat Bankası hem de Tarım Kredi Kooperatifine olan borçlarının ertelenmesi için görüşmelerimizi yaptık. Bununla ilgili de destekleri aldık” diye konuştu.

30 BİN ÇİFTÇİNİN 7 BİNİ TARSİM YAPTIRDI

Milletvekili Öznur Çalık daha sonra TARSİM Malatya Bölge Müdürü Bülent Zelyurt’u ziyaret ederek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. 2021-2022 yılları arasında Malatya’da 23 bin 653 poliçe olduğunu ve 7 bin 842 çiftçinin TARSİM sigortası yaptırdığını kaydeden Çalık, “Hayvanı, tarlası, bağı ve bahçesi olan herkesi sigorta yapmaya davet ediyorum. Nasıl araba aldıklarında sigortasını yaptırıyorlarsa, gelir getiren tarlaları ve hayvanlarını da sigortalatsınlar. Çiftçilerimiz ürünlerini karşılamak, tazmin etmek için TARSİM sigortası ile buluşmalıdır. Şu anda Malatya’da Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 30 bin üreticimiz var. 30 binin 7 bini TARSİM sigortası yaptırmış vaziyette. Maalesef diğer 23 bin çiftçimiz afetle mücadele etmek zorunda kalıyor. Üreticilerimizden isteğim ürünlerini sigortalatsınlar. Sigorta yaptırdıkları andan itibaren de herhangi bir afete maruz kaldıklarına paralarını TARSİM’den alsınlar” dedi.

Öznur Çalık, Malatya’da nisan ayında meydana gelen don felaketi nedeniyle kayısı üreticisinin ciddi bir zarar yaşadığını belirterek, “İlçelerimizin tamamında ön hasar tespitleri tamamlandı. Hem sigorta yapan hem de sigorta yaptırmayanlar için bu tespitler yapıldı. TARSİM’in tespitlerinde 23 bin poliçe var. Bu poliçelerin sigorta bedeli 1 milyar 261 milyon lira. Kesin hasar tespitleri 7 Temmuz’da bitecek. Dondan zarar gören çiftçilerimizin zararlarını TARSİM karşılayacak. Şuanda kesinleşen yüzde yüz hasar tespiti olan yaklaşık 1400 çiftçimiz var. Bu çiftçilerimizin ödemeleri bayramdan önce yapılacak. Tarlasında yemeye dahi bir tane ürünü olmayan çiftçimizin ödemeleri bayramdan önce ellerine ulaşacak. Zarar gören tüm çiftçilerimizin ödemelerinin tamamı Eylül ayının 15’ine kadar ödenmiş olacak. Malatya’da 11 bin 372 don teminatlı poliçemiz var” ifadelerini kullandı. (Bülten)