Çalık Malatya’ya Yapılan Yatırımları Sıraladı

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, son 19 yılda kendilerinden önce yapılanların tamamından fazla eseri, projeyi, hizmeti Malatyalıların istifadesine sunduklarını söyledi.

Milletvekili Çalık, Malatya’daki temasları kapsamında Battalgazi İlçesi Yenihamam Mahallesi’nde esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahallede bulunan esnafı tek tek ziyaret eden Çalık, kendisine iletilen sorun ve talepleri dinledi. Kendisine iletilen sorunları anında ilgili makamlara iletti.

Milletvekili Çalık, ziyaretleri esnasında yaptığı açıklamada, Malatya’ya her alanda önemli yatırımlar yaptıklarını ifade etti. Malatya’ya son 19 yılda eğitimde 1,5 milyar TL’lik yatırımın yapıldığını kaydeden Çalık, “Bu yatırımlarla eğitimde 5 bin 35 adet yeni derslik inşa ettik. 208 bilişim teknolojileri sınıfı kurduk.

Öğretmen sayısını yaklaşık iki katına çıkardık. 2002-2003 döneminde 7 bin 227 öğretmen var iken ilimizde bugün bu sayı 13 bin 372’ye ulaştı” dedi.

67 OKULUN YAPIMI DEVAM EDİYOR

Milletvekili Çalık, eğitim alanındaki yatırımların devam ettiğine de dikkat çekerek, 2021 yılında İl Yatırım Programında 25, Devlet Yatırım Programında 5, hayırsever yatırımlarında 16, TOKİ yatırımlarında 10, AB yatırımları 11 olmak 67 okulun projelendirme ve yapımına devam edildiğini aktardı. Yık-Yap kapsamında kentte yıkılarak yeniden yapılmasını talep edilen okul sayısının 36 adet olduğunu belirten Çalık, “12 tanesinin yıkım kararı gelmiştir. Geriye kalan 24 okulun incelenmesi devam etmektedir. 10 bin anaokulu projesi kapsamında ilimize yapılması talep edilen anaokulu sayısı 50 adettir. Yık-Yap ve 10 bin anaokulu kapsamında ilimize yapılması planlanan okulların TOKİ aracığı ile yapılması için talepte de bulunuldu” diye konuştu.

“SAĞLIKTA YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Malatya’ya sağlık alanında ciddi yatırımların yapıldığını ve yeni yatırımların da devam ettiğini dile getiren Çalık, şunları söyledi: “Son 19 yılda Malatya’mıza 10 hastane ve 425 adet 1.basamak sağlık hizmetleri tesisi kazandırdık. Bu yıl için 24 adet sağlık yatırımımız var. Bunların 2’si biten, 7’si devam eden, 3’ü ihale aşamasında, 12’si proje aşamasında. 2022 yılı yatırım programına ise 20 adet yatırım teklif edilmiştir. Pütürge’de 4 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi + TSM + 112 İstasyonu inşaatı tamamlandı, geçici kabulü onaylandı. Bentbaşı 6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi inşaatı tamamlandı, geçici kabulü onaylandı. Doğanşehir 100 Yataklı Devlet Hastanesi + 10 Daire Personel Lojmanı inşaatı tamamlandı. Battalgazi (Emeksiz) 9 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi inşaatı devam ediyor. Akçadağ Aile Sağlığı Merkezi + TSM 6AHB+112 ASH fiziki gerçekleşmesi yüzde 100. Darende 20 Yataklı FTR Ek Binası inşaatı devam ediyor, fiziki gerçekleşmesi yüzde 92. Battalgazi 300 yataklı Devlet Hastanesi’nin sözleşmeye göre işin bitiş tarihi 6 Şubat 2022 fakat daha erken hizmete girecek. Doğanyol 10 Yataklı İlçe Entegre Hastanesi +10 Daire Lojman inşaatı devam ediyor. Arapgir Devlet Hastanesi’ne Ek Bina/Teknik Bina inşaatı devam ediyor” dedi.

46 MİLYON TL’LİK SPOR KOMPLEKSİ YAPIYORUZ

Malatya’da gençlik ve spor alanındaki yatırımlarla ilgili de konuşan Öznur Çalık, “Son 19 yılda sporda 27 bin seyirci kapasiteli bir stadyumla çeşitli branşlarda 39 adet spor tesisi ve 2 gençlik merkezi inşa edildi. Kaynarca Spor Kompleksi yapımı devam ediyor. Yaklaşık 46 milyon TL tutarındaki kompleksin içerisinde 1000 Seyircili Spor Salonu-2000 Seyircili Doğal Çim Yüzeyli Futbol Sahası-200 Seyircili Hokey Spor Salonu-1 Adet Kapalı Halı Saha-1 Adet Açık Halı Saha-1 Adet Açık Akrilik Kaplama Basketbol-Voleybol Sahası-2’li Kapalı Tenis Kortu olacak. Hekimhan Kapalı Spor Salonunun yapımı devam ediyor. Yükseköğretim öğrencileri için 6 bin 919 kişilik yurt binalarını yapıldı. Orduzu Belediyesi eski hizmet binası Gençlik Merkezi’ne dönüştürüldü. Doğanşehir Erkenek Sentetik Çim Yüzeyli Futbol sahasının yapımı tamamlandı. Akçadağ Sentetik Futbol Sahası yapılıyor” ifadelerini kullandı.

19 YILDA 416 KİLOMETRE BÖLÜNMÜŞ YOL YAPTIK

Ulaşımda Malatya’ya 19 yılda 8,9 milyar TL yatırımın yapıldığına dikkat çeken Çalık, şunları söyledi: “Malatya’mızda 2002 yılına kadar 36 kilometre bölünmüş yol var iken, 2003-2021 (bugüne kadar) 416 kilometre bölünmüş yol yaptık. 2002 yılına kadar Malatya’mızda BSK’lı yol sıfır iken, 2003-2021 yılları arasında 315 kilometre yaptık. 25 adet köprünün de bulunduğu Malatya kuzey çevre yolunun yapımı sürüyor. Kuzey Çevre Yolu’nda bugüne kadar 308 milyon TL’lik imalat gerçekleşti ve maddi olarak yüzde 57 fiziki gerçekleşme var. Bu yıl içinde ana yolda toplam 9 kilometre yol tamamlandı. Ana yol ve bağlantı yolunda toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar yolun toplam 22,3 kilometrelik kısmı ile 10 adet köprünün yapımı tamamlandı. 2023 yılında hizmete girmiş olacak. Ayrıca çevreyolunun 17 ila 25. kilometre arasındaki DSİ hattının deplase işinin yapımı da devam etmektedir. Doğanşehir İstasyonuna Yaya Alt Geçidi yapımı tamamlandı. Yaklaşık 20 milyon TL tutarındaki Yazıhan Üst Geçidin yapımı bitmek üzere. Yaklaşık maliyeti 246 milyon TL olan ve yıllık 2,5 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanı terminal binasının yapımı devam ediyor. 2023 yılı başlarında tamamlanmış olacak.”

Milletvekili Çalık, Malatya’ya tarım alanında da ciddi yatırımların yapıldığını belirterek, “Malatya’mıza son 19 yılda yaklaşık 5 milyar TL tarım ve ormancılık alanında yatırım ve destek verdik. Bu destekten 1,5 milyarı tarımsal destektir. Tabii Malatya’mız için milat olan karar ise TMO’nun kayısı alımı yapmasıdır. Ekim ayında 8 bin 897 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilerek karşılığında ülke ekonomisine 37 milyon 753 bin dolar katkı sağlandı. 1 kilogram kayısının fiyatı 50-55 liraya kadar şimdilerde satılıyor. Kayısı Kükürtleme ve Kurutma Tesisleri Akçadağ, Yeşilyurt ve Battalgazi’ye kuruldu” dedi. (Bülten)