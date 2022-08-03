Çalık: Malatya’ya önemli yatırımlar yaptık

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya’ya son 20 yılda çok önemli yatırımlar yaptıklarını ve bu yatırımların devam ettiğini söyledi.

Milletvekili Çalık, Malatya’daki temasları kapsamında bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunarak, kentteki yatırımlarla ilgili toplantılara katıldı. İlk olarak Akpınar Mahallesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Çalık, talepleri dinledi. Vatandaş ve esnafın yoğun ilgisi altında ziyaretlerini gerçekleştiren Çalık, Malatya’ya önemli yatırımlar yaptıklarını ve bu yatırımların devam ettiğini belirtti.

Milletvekili Çalık daha sonra Akpınar Mahalle Muhtarı Hüseyin Işık’ı ziyaret etti. Işık, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, “En fazla çalışan ve koşturan milletvekili sizsiniz. Malatya’nın ablası olarak sizlerle gurur duyuyoruz.” dedi.

ÇALIK: “ MUHTARLAR DEMOKRASİNİN EN ÖNEMLİ AYAĞIDIR”

Muhtarların demokrasinin en önemli ayağı olduğunu ifade eden Çalık, muhtarların özlük haklarının iyileştirildiğini söyledi. Çalık, “50 bin muhtarımızın özlük haklarının iyileştirilmesinden, maaşlarının yükseltilmesinden sigorta primlerine kadar haklarının iyileştirilmesi noktasında çok önemli adımlar attık. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, bugün muhtarlarımız bütün haklarını almış vaziyetteler. Tabii ki daha iyisi için mücadele edeceğiz. Muhtar adaylarımız daha önce bir, iki ya da üç iken özlük haklarının iyileştirilmesiyle muhtar adayı sayısının artacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Çalık, kentteki temasları kapsamında daha sonra Aksa Malatya Doğalgaz’ın Battalgazi ilçesinde devam eden yatırımlarına ilişkin gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Aksa Doğalgaz Müdürümüz ile Gençlik ve Spor İl Müdürümüzü davet ederek, ilçemizde yapılan yatırımları görüştük. 2022’de doğalgaz ile ilgili çok güzel çalışmalar yapıldı, yapılıyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında ek bütçenin oluşturulmasını talep ediyoruz” dedi.

“BÜTÇE ARTIŞI İÇİN GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ”

Milletvekili Öznur Çalık ise iktidara geldiklerinde Türkiye’de sadece 6 ilde doğalgazın olduğunu cumhurbaşkanını talimatıyla Türkiye’nin doğalgazla buluşturulduğunu ve 81 ilde doğalgazın olduğunu ifade etti.

Milletvekili Çalık, Malatya merkezin 2007 yılında doğalgazla buluşturulduğunu anımsatarak, “Malatya’mız doğalgaza en erken erişen iller içerisinde. Malatya’mızda ilçelerimizi doğalgaza kavuşturduk, diğer ilçelerimizi de doğalgaza kavuşturuyoruz. Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir, Darende ve Akçadağ’da doğalgaz erişimini sağladık. 2022 yılı içerisinde yapmış olduğumuz görüşmelerle Yazıhan, Hekimhan ve Kuluncak ilçelerimizi de doğalgaza kavuşturacağız, yatırım programına aldırdık. Arapgir’imizi de doğalgaza kavuşturacağız. Geriye kalan Doğanyol, Pütürge, Kale ve Arguvan’a da doğalgazı getirmek için planlamalarımıza aldık. Aksa’nın bütçesinin artırılması talebi masaya yatırıldı. Battalgazi’de bazı mahallelerin doğalgaz ihtiyacının karşılanması için Aksa’nın bütçe artışına ihtiyacı var. Görüşmeleri yaptık, yetkililerimizle bu konuları da görüşeceğiz” diye konuştu.

GENÇLER İÇİN YATIRIMLAR YAPILDI

Gençlik ve spor alanında da birçok yatırımın yapıldığını kaydeden Çalık, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Malatya’da çok önemli yatırımları var. Orduzulu gençlerimizin saha talebi önemliydi ve bir saha kazandırdık. Orduzu eski belediye binasının gençlik merkezine dönüşümü sağlandı. 2 bin yataklı yurt projesi Battalgazi sınırları içerisinde tamamlandı. Sentetik bir futbol sahası yaptık. Kız yurdunun bakım yapıldı. Hanımınçiftliği eski hizmet binasının gençlik merkezine dönüşümü sağlandı. Olimpik havuz faaliyette.” dedi.

Milletvekili Öznur Çalık daha sonra Emeksiz Caddesi esnafını ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. (Bülten)