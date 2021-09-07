Çalık İstihdamın Kapısını Açtı!

İstihdamın önemli bir sorun olarak öne çıktığı Malatya’da, Tekstilkent Projesiyle binlerce genç iş sahibi olacak.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya’da hayata geçirilecek Tekstilkent Projesi ile 3 bin 500 gencin istihdam edilmesinin sağlanacağını ve 27 Eylül 2021 tarihinde Battalgazi Hatunsuyu ile Darende Teksilkent’in yapım ihalesinin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Milletvekili Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci’nin de katılımıyla AK Parti Battalgazi Mahalle Başkanlarıyla bir araya geldi.

Battalgazi Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, hem merkezi hükümet hem de yerel yönetimlerin Battalgazi’de önemli hizmetler yaptığını ifade ederek, Gelinciktepe’de yapılan deprem konutlarıyla Orduzu’nun yeniden inşa edildiğini söyledi. Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak almış olduğumuz bayrağı daha ileriye taşımak, mahallerimize hizmeti en iyi, hızlı ve seri şekilde götürebilmek için 2019’un Nisan’ından buyana gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle kırsal alanlardaki hizmette oluşan noksanlıkları giderme adına çok güzel çalışmalar yaptık. Gerek altyapı noktasında Battalgazi bölgesine 2019’dan bugüne kadar 120 milyon liraya yakın yatırım gerçekleştirdik. Üstyapıyla ilgili mahallelerimizde de görebilirsiniz, güzel çalışmaları başlattık, devam ettiriyoruz. Bir asfalt şantiyemiz vardı, asfalt ihtiyacımız çok olduğu için ikinci şantiyemizi kurduk. Bu şantiyemizde günde 4 kilometre asfalt döşüyoruz” diye konuştu. Güder, belediye olarak sosyal tesisleri, park ve bahçeleri, gençlik eğitim merkezleri yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Malatya’nın her alanda önemli yatırımlar aldığını kaydeden Çalık, “Malatya’ya 9 bin 625 metrekare olan mevcut terminal binasının yanına 26 bin 765 metrekare büyüklüğünde yeni bir terminal binası yapıyoruz. Yıllık yolcu kapasitesini 1 milyon yolcudan 2,5 milyon yolcuya çıkaracağız. Sadece terminal binası yapmakla kalmıyor; 2 bin 495 metrekare büyüklüğünde ısı ve güç merkezi binası, 112 metrekare apron bariyer binası, havalimanı giriş nizamiye binası, havalimanı iç bağlantı yolları, 301 araçlık otopark, arıtma tesisi ve 48 bin 900 metrekarelik apron ve yer hizmetleri araç sahasını da inşa ediyoruz. Malatya’da 1. Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) günlük 80 bin metreküp kapasiteli 250 milyon lira yatırımla arıtma tesisi yapıyoruz ve tesisin tamamlanmasıyla Malatya’nın gelecek 50 yılında OSB kaynaklı çevre kirliliğinin de önüne geçilmiş olacak. Malatya ekonomisinin can damarı olan kayısı için önemli çalışmalar yaptık. Kayısıya destek olduk, Toprak Mahsulleri Ofisi kayısıyı aldı. Bu sene TMO kapıda bekliyor ve şuanda 4 numara kayısı yaklaşık piyasada 28 TL’den satılıyor, fiyat düşerse TMO devreye girecek. Herhangi bir olağanüstü durum olursa TMO alıma devam edecek.” dedi.

3 BİN 500 GENÇ İSTİHDAM EDİLECEK

Malatya’da hayata geçirilecek Tekstilkent Projesi ile 3 bin 500 gencin istihdam edilmesinin sağlanacağını ve 27 Eylül 2021 tarihinde Battalgazi Hatunsuyu ile Darende Teksilkent’in yapım ihalesinin gerçekleştirileceğini ifade eden Çalık, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile Teksilkent Projesini uzun uzun konuştuk. Malatya’da 3 bin 500 kişilik istihdam sağlayacak fabrikaların projeleri Bakanlığımızca onaylandı. Yeşilyurt ilçesi 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde 1500 kişilik fabrika inşa edeceğiz. Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi’nde 500 kişilik, Pütürge ilçesinde 500 kişilik, Darende ilçesinde 500 kişilik, Akçadağ ilçesine 500 kişilik istihdam sağlayacak fabrikalar kurulacak. 27 Eylül 2021 tarihinde Battalgazi Hatunsuyu ile Darende Teksilkent’in fabrika binalarının yapım ihalesi gerçekleştirilecek” dedi.