Çalık, Fuzuli Caddesi Esnafını Ziyaret Etti

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.



Fuzuli Caddesi’nde gün boyunca esnafı ziyaret eden Çalık, bir çiğköftecide ikram edilen çiğköftenin tadına baktı, gençlerle bir çay ocağında oturup demli çay eşliğinde muhabbet etti.

Öznur Çalık, daha sonra dükkanları ziyaret ederek, işyeri sahipleriyle sohbet etti. Cadde de kendisini durduran vatandaşların isteklerini dinleyen Çalık, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Çalık, Kovid-19 salgınında en çok etkilenenlerin başında esnaf, sanatkar ve ticaret erbaplarının geldiğini belirterek, “Türkiye genelinde, 1 milyon 75 bin kişiye (3’er bin lira) toplam 3 milyar 224 milyon lira, 217 bin esnafa da (5 bin lira) 1 milyar 86 milyon lira ödeme yapıldı. Sağlanan hibe desteği kapsamında 1 milyon 292 bin esnafa yapılan ödeme tutarı 4 milyon 310 milyonu geçti” diye konuştu.

(Bülten)

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