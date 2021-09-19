Çalık: Doğru Duvar Yıkılmaz

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Uluslararası güçlerin ve onların Türkiye’deki dostlarının nasıl saldırılar yaptıklarını hepiniz biliyorsunuz. Bu saldırılara en güzel cevabı da sizler sandıkta veriyorsunuz. Onların söyledikleri yalanlara asla inanmıyorsunuz. Söyledikleri kuyruklu yalanlara hiç inanmadınız. Doğru duvar yıkılmaz. Biz, 20 yıldır milletimizle kurmuş olduğumuz köprüyü sonuna kadar gönül birliğiyle birlikte devam ettireceğiz. Doğru duvarın yıkılmadığını sizlerin verdiği destekle 2023’te de Allah nasip ederse göreceğiz” dedi.

Milletvekili Çalık, Malatya’daki temasları kapsamında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, sohbet etti. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Kamil Biter, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Yalçınkaya ile birlikte Tecde Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Çalık, daha sonra Tecde Muhtarı Ali Yiğit ile Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, Öznur Çalık’ın Tecde Mahallesi’ni sürekli ziyaret ettiğini, sorunları dinlediğini ve çözüm ürettiğini belirtti. Yiğit, mahalle kültürünün yaşatılması için çalıştıklarını ifade ederek, “Mahalle kültürünün kaybolmamasını istiyoruz. Elbette ki binalar değişebilir, modernleşmeyle beraber kültürel anlamda değişiklik olabilir ama binalar değişse bile insanların kültürünün devamı için bu dernek çok önemli bir işlev üstleniyor” dedi.

“HİZMETLERİMİZİ YOĞUN BİR ŞEKİLDE YAPIYORUZ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Tecde’nin son dönemlerde aldığı yatırımlarla birlikte Yeşilyurt’un en büyük mahallelerinden birisi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Nüfus git gide artıyor, her yılda değişiyor. Tecde yaklaşık 175 sokaktan oluşan, bizimde sürekli yatırım anlamında önemli hizmetler yaptığımız, büyük ve hızlı gelişen, insanlarında tercih ettiği güzel bir mahalle. İmar planlarının bitmesinin yanı sıra pandemi ve depremle birlikte daha fazla tercih edilmeye başlandı. Bizde bu noktada hizmetlerimizi yoğun bir şekilde yapıyoruz.”

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da “Tecde bizim evimiz” diyerek başladığı konuşmasında, “Tecde, Malatya’nın yeni aydınlık yüzü. Muhteşem güzel yatırımları Tecde’mizle buluşturduk. Malatya’nın büyükşehir olmasıyla birlikte ve öncesinde başlayan süreç, yine bugün Malatya Büyükşehir Belediyemiz ile Yeşilyurt Belediyemizin birlikte yapmış olduğu çalışmalarla Tecde, Malatya’nın en önemli yükselen yıldızı oldu” ifadelerini kullandı.

“TECDE’YE ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPILIYOR”

Milletvekili Çalık, AK Parti iktidarları olarak 20 yıldır Türkiye ve Malatya’ya önemli hizmetlerin yapıldığını belirterek, “Türkiye’mize hizmet ederken, Malatya’mıza ve Tecde’mize de hizmet ettik. Özellikle Tecde’de sosyolojik değişimi görüyoruz. Dezavantajlı grupların olduğu, sosyo-ekonomik seviyenin, dar gelirli ailelerin var olduğu mekânlar, şimdi çok önemli bir yerleşim yeri haline geldi. Tecde Mahallesi sakinlerimiz gençlerimizin sporla buluşmalarını söylediler. Bu noktada da çok önemli bir spor kompleksini buraya kazandırdık. Milli Eğitim Bakanlığımızın Tecde’ye yapmış olduğu çok önemli yatırımlar var. 2021 yılı yatırım programı kapsamında Tecde Anadolu Lisesi yapılıyor. Bunun yanında Tecde Anaokulu, ortaokulu ve ilkokulu dahil olmak üzere eğitim alanında önemli yatırımlar yapılıyor” diye konuştu.

Tecde’nin her dönem AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktığını dile getiren Çalık, şunları kaydetti:

“AK Parti’ye, Cumhurbaşkanımıza güvendiğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Uluslararası güçlerin ve onların Türkiye’deki dostlarının nasıl saldırılar yaptıklarını hepiniz biliyorsunuz. Bu saldırılara en güzel cevabı da sizler sandıkta veriyorsunuz. Onların söyledikleri yalanlara asla inanmıyorsunuz. Söyledikleri kuyruklu yalanlara hiç inanmadınız. Doğru duvar yıkılmaz. Biz, 20 yıldır milletimizle kurmuş olduğumuz köprüyü sonuna kadar gönül birliğiyle birlikte devam ettireceğiz. Doğru duvarın yıkılmadığını sizlerin verdiği destekle 2023’te de Allah nasip ederse göreceğiz.” (Bülten)

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