DOLAR

11,1969$%-0.51

EURO

12,6430%-0.55

STERLİN

15,0545£%-0.56

GRAM ALTIN

659,31%-0,27

ÇEYREK ALTIN

10.548,98%-0,09

BİTCOİN

642842฿%-4.03913

İkindi Vakti a 14:56
Malatya AZ BULUTLU 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Gündem / Çalık Bakan Kasapoğlu’yla Malatya’nın taleplerini iletti

Çalık Bakan Kasapoğlu’yla Malatya’nın taleplerini iletti

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu’nu ziyaret etti.

çalık bakan kasapoğlu’yla malatya’nın taleplerini iletti
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0