 çalık: ak parti’nin üye sayısı 11 milyonu geçti

Çalık: AK Parti’nin üye sayısı 11 milyon’u geçti

Milletvekili Çalık, AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Mahalle Bizim Gençlik Bizim” programı kapsamında Karakavak Mahallesi’nde gençlerle bir araya geldi. Gençlere, “Sizler Asım’ın neslisiniz, sizler Fatih’in, Battalgazi’nin torunlarısınız, sizler büyük Türkiye’nin gençliğisiniz” şeklinde seslenen Çalık, “Sizleri seviyoruz, iyi ki varsınız, sizler Türkiye’nin geleceğisiniz” dedi.

YURT SAYISINI 4 KATINA ÇIKARDIK

AK Parti’nin son 19 yılda ülke gençliğine önemli hizmetlerde bulunduğunu belirten Çalık, “2002’de 190 olan yurt sayısı 2021’de 769’a, 182 bin 258 olan yatak sayısı 719 bin 567’ye çıktı. 2002’de 75 ilin 57 ilçesinde yurt vardı, şimdi 81 ilin 241 ilçesinde yurt var. 451 bin 550 öğrenciye burs ve kredi veriliyordu, şuan 1 milyon 449 bin öğrenciye veriliyor. Kredi ve burs miktarı ise lisans öğrencileri için 45 liradan 650’ye, yüksek lisans öğrencileri için 90 liradan 1300 liraya, doktora öğrencileri için 135 liradan 1950 liraya çıktı” diye konuştu.

6 MİLYON 48 BİN SEÇMEN İLK DEFA OY KULLANACAK

2023 seçimlerinde 6 milyon 48 bin seçmenin ilk defa oy kullanacağını ifade eden Öznur Çalık, “11 milyon 589 üyemiz var bizim. Seçmeninin 5’te birini üye yapmış bir siyasi hareketten bahsediyoruz. Bu hareketin 1 milyon 100 bin genç üyesi var. Neredeyse CHP’nin bütün üye sayısı sadece AK Parti Gençlik Kolları üyesi kadardır. Türkiye’nin gençleri şu anda Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’mize en yüksek derecede desteği vermektedir. Diğer siyasi partilerle kıyaslanmayacak şekilde bu desteği vermektedir. Daha çok yolumuz ve hedeflerimiz var. Durmak yok, yola devam.” dedi.

GENÇLİK MERKEZİ SAYISINI 42 KAT ARTTIRDIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasette gençlere yer verme ustalığını sadece söylemde tutmayarak hayata geçiren biri olduğunu, bürokrasiden siyasete, karar alma mekanizmalarında gençlerin önünü açtığını ifade eden Çalık, milletvekili seçilme yaşını önce 30’dan 25’e indirdiklerini, daha sonra 18’e düşürdüklerini söyledi. Eğitim altyapısını güçlendirmekten burslara, barınmadan teknoloji ve spora, istihdamdan destek ve teşvik paketlerine kadar birçok adımı gençlik için attıklarını belirten Öznur Çalık, “Türkiye genelinde 9 olan gençlik merkezi sayısını 374’e ulaştırdık. Spor tesisi sayımızı 1575’ten aldık, iki kattan fazla artırarak 3 bin 915’e çıkardık. Malatya’mızda bölgeye hitap edecek şekilde Kaynarca Spor Kompleksini inşa ediyoruz iki yıl içerisinde tamamlanacak. Her ilçemizde gençlerimiz için gençlik ve spor yatırımlarımız sürüyor” dedi. Çalık, Teksilkent Projesiyle Malatya’nın Akçadağ, Darende, Pütürge, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde toplamda 3 bin 500 gencin yerinde istihdam edileceğini sözlerine ekledi.