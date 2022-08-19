Çalık: 2023’e emin adımlarla yürüyeceğiz

Milletvekili Çalık, Malatya’daki temasları kapsamında Hekimhan ilçesine ziyarette bulundu. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “2023’te Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde bir kez daha milletimizin oylarıyla cumhurbaşkanımızı seçeceğiz ve yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Milletimize hizmet yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.

İlçedeki temasları kapsamında esnaf ziyaretinde bulunan Çalık, vatandaşlarla da bir araya gelerek, sohbet etti. Sorun ve istekleri dinleyen Çalık, daha sonra MHP ilçe Başkanlığı’na bir ziyarette bulundu. Ziyarette yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı’nın 15 Temmuz sonrası inşa edildiğini ifade etti.

“2023’TE EMİN ADIMLARLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Cumhur İttifakı’nın herkesin yüreğinde anlam bulduğu çok güçlü bir ittifak olduğunu dile getiren Çalık, “Allah nasip ederse 2023’te Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde bir kez daha milletimizin oylarıyla cumhurbaşkanımızı seçeceğiz ve yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Milletimize hizmet yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.

“20 YILDA HEKİMHAN’A HER ALANDA HİZMET YAPTIK”

Türkiye ve Malatya’ya 20 yılda önemli hizmetlerin yapıldığını kaydeden Çalık, şunları söyledi:

“Hekimhan’ımıza da çok önemli hizmetleri beraberinde getiriyoruz. Burada AK Parti-MHP Cumhur İttifakı’nın uyumu bizleri çok mutlu ediyor. 2024 seçimlerinde birinci hedef Hekimhan Belediyesi’ni almak. Şimdiye kadar Hekimhan’a çok önemli yatırımlar yaptık. Anaokulu, ilkokulu, ortaokulu, imam hatip, yatılı okullarımızı ve meslek yüksek okulumuzu yaptık. Eğitim alanında çok önemli yatırımları Hekimhan’ımıza kazandırdık. Yol medeniyettir dedik ve Malatya-Sivas, Malatya-Hekimhan yolunu tamamladık. Çebiş Tüneli geçilmez, Kızılyarma aşılmazdı. Şimdi yeni tünellerimizle hem de Çebiş Tüneli’nin yeniden yapılmasıyla vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde Hekimhan’a gelmelerine vesile olduk. İlçe-il bağlantı yollarımızla beraber Hekimhan-Kuluncak arasındaki 27 kilometrelik yolun 22 kilometresi tamamlandı. Kalan 5 kilometre de bir kez daha ihaleye çıkacak. Son 21 yılda Hekimhan ilçemizde Güzelyurt, Budaklı, Kurşunlu ve Karamahmut Göletleri’mizi yaptık, 9 mahallemizde taşkın koruma yaptık. Budaklı ve Kurşunlu Göletleri’mizin sulama kanalları için ek ödenek taleplerimizi bakanımıza ilettik. Karadere Gölet’imiz bu yıl tamamlandı, 3 bin 300 dekar suya kavuşacak (Sadece göletin sulmasının maliyeti 30 milyon TL) Karaçayır Göleti’mizle 3 bin 100 dekar arazi suya kavuşacak ve maliyeti 24 milyon TL. (14 bin metre Polietilen boru ve sanat yapıları işinin maliyeti sadece bu) Hekimhan Köylü Göleti’miz de daha planlama aşamasında. Hasançelebi Karapınar Göleti’ miz, Kocaözü Göleti’miz, İğdir Göletleri’mizde yapılacak, plan ve proje hazırlıkları devam ediyor. Akmağara Gölet’imizin proje ihalesi yapıldı. Hekimhan’ımıza modern bir hükümet konağı ve ilçe emniyet müdürlüğü hizmet binası yapılacak.”

“HEKİMHAN’A TOKİ’MİZİ GETİRİYORUZ”

Hekimhan’a toplu konut yapılması konusunda gerekli görüşmelerin yapıldığını aktaran Çalık, “Hekimhan Belediye Başkanımız ve diğer meclis üyeleriyle beraber meclisten geçirdiler. Biz de bu noktada Hekimhan’a TOKİ’yi yapalım istiyoruz. Bağyolu Mahallesi Gökdüzü mevki 94 konut, 2 dükkânlı ticaret merkezi ihalesi kapsamında 94 konut üretildi. Bir adet 16 derslikli okul binasının yapımı ihale edildi. AFAD tarafından afet konutu yapılmak üzere TOKİ Başkanlığı’na arazi devri söz konusu olup; 250 adet çok katlı konut talep edilmiştir. 250 adet çok katlı konut için ihale hazırlık süreci devam ediyor. Bunun yanında 38 adet ahır üretilmiş olup, 12 adet konut altı ahırın yapımı tamamlandı” bilgisini verdi.

Çalık daha sonra Malatya Hekimhan Muhtarlar Derneği’ni ziyaret ederek, muhtarlarla bir araya geldi. Milletvekili Çalık’ın sonraki durağı Hekimhan Kocaözü Mahallesi oldu. Burada muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelen Çalık, “AK Parti’nin 21’inci yılını kutladık. Hep birlikte bir olduk, 21 olduk. Şimdi 2023’te Cumhuriyetin 100. yılında Cumhur İttifakı ile cumhurbaşkanımızı yeniden cumhurbaşkanı seçeceğiz” dedi.

Milletvekili Öznur Çalık, Yukarı Girmana ve Aşağı Girmana’da da vatandaşlarla bir araya geldi. (Bülten)