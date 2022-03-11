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Anasayfa / Asayiş / Çaldıkları otomobili oto tamircisine satmışlar

Çaldıkları otomobili oto tamircisine satmışlar

çaldıkları otomobili oto tamircisine satmışlar
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Niğde’de JASAT ekipleri faili meçhul araç ve evden hırsızlık olaylarını çözdü.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektiflerince (JASAT) Gümüşler Beldesi’nde çalınan araç ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları titiz çalışma sonucunda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin çaldıkları aracı Kayseri’de bir oto tamircisine gayri resmi olarak sattıkları tespit edildi. Çalınan araç, JASAT ekipleri tarafından Niğde’de sahibine teslim edildi.

Öte yandan yapılan araştırmalarda şüphelilerin 3 ayrı evden hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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