Çakır’dan Meclis’te terörle mücadele vurgusu

TBMM’de konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, bazı HDP’li belediye başkanlarının görevden alınmasının, belediyeye ait kaynakları teröre destek amacıyla kullanması, yolsuzluk ve hizmette aksaklık gibi çeşitli suçlar nedeniyle olduğunu ifade ederek, terörle mücadeleye dikkat çekti.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, TBMM’de HDP’ ye yönelik Meclis araştırması açılması önerisi aleyhine AK Parti adına söz aldı.

Çakır, yaptığı konuşmada terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, görevden alınan bazı HDP’ li belediye başkanlarının görevden alınmasının altında yatan sebepleri ve işledikleri suçları açıkladı.

Çakır, “Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere, devletimizin ilgili tüm birimleriyle beraber terörle mücadeleyi muazzam bir kararlılıkla sürdürmekteyiz. Verilen bu destansı mücadele kimleri, neden rahatsız etti bilinmez ancak bazı belediye başkanlarının görevden alınması sık sık gündeme gelmektedir. İçişleri Bakanlığımızın da raporları doğrultusunda görevden alınan belediye başkanlarının belediye kaynaklarını terör faaliyetleri kapsamında kullandığı, belediyelerin çeşitli pozisyonlarına terör örgütü mensuplarını yerleştirdiği ve bu kişilerin belediye işlerini gereği gibi yerine getirmediği tespit edilmiştir. Raporda, belediye işleri aksatıldığı için kamunun zarara uğratıldığına dair çeşitli bulgulara yer verilmiştir. Ayrıca, terör örgütüne ve belediye seçimlerinde belediye başkanına destek vermeyen mahallelerin hizmetlerden de mahrum kaldığı, bu konuda ciddi tespitlerin ortaya çıktığı da malumdur. Bu mahallelerde kasıtlı olarak, belediyelerin rutin görevlerinden olan çöpün dahi toplanmadığı, ilgili mahalle muhtarlarının talepleri olan altyapı, içme suyu, yol yapımı gibi taleplerin dikkate alınmadığı, bunlarla ilgili planlamaların yapılmadığı, dolayısıyla, mahallelerin oy vermeye göre cezalandırıldığı da bir gerçektir. Asli görevi, genel bütçeden gelen ve öz gelirleriyle oluşan bütçelerini şehirlerinin gelişmesi, altyapı, çevre planlamaları ve sosyalleşmeye yönelik yatırımlar için kullanarak daha yaşanabilir bir şehir inşa etmek olan belediye başkanlarının konuya ideolojik yaklaşmaları ve ideolojilerinin etkisinde kalmaları kabul edilebilir bir durum değildir” ifadelerini kullandı.

AK Parti olarak yolsuzluklara karşı tavizsiz olduklarının altını çizen Çakır, “Siyaset sahnesinde, yolsuzluk ve usulsüzlüklerle verdiği mücadeleyle var olan AK Parti hükümetlerinin duruşu nettir; yolsuzluk kimden gelirse gelsin, tavrımız tavizsizdir. Bu konudaki tarafsızlığımız milletimizin malumudur. İlk günden bu yana yapılan yolsuzlukların karşısında durmaya devam ettik. Bu yoldan ayrılmayarak da durmaya devam edeceğiz. Hâliyle, suçu kim işlerse işlesin, hangi siyasi partiden, görüşten olursa olsun yasalar karşısında hesap vermeye mahkûmdur. Dolayısıyla AK Parti bugüne kadar da ilk kurulduğu günden beri yolsuzluklarla mücadeleye tavizsiz devam etmektedir. Görevini yapanlara da kimse ses çıkarmaktadır” diye konuştu. (Bülten)