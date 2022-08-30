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Çakır’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

Çakır’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması
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Çakır’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Çakır, mesajında, “Milletimizin şanlı ordumuz ile birlikte yazdığı emsalsiz bir kahramanlık destanı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı, millet olarak hep birlikte kenetlenerek kutlamanın mutluluğunu ve sevincini yaşamaktayız. Bilinmelidir ki;  ‘Tek Millet, tek Bayrak, tek Vatan, tek Devlet’ ilkesiyle, dün Çanakkale’de, İstiklal Harbi’nde, 15 Temmuz’da olduğu gibi bu gün de ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı, aziz milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama, azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle;  bu onurlu tarihi bizlere armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden  tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm milletimizin, hemşerilerimin  ve şanlı ordumuzun, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.

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