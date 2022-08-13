Çakır, Şire Pazarı esnafı ile bir araya geldi

“BİZ MİLLETİN PARTİSİYİZ”

Ziyarette konuşan Milletvekili Çakır, AK Parti kadroları olarak, ilk günden beri her zaman milletle iç içe olduklarını belirterek, “Biz milletin partisiyiz. Milletimizle beraber yol yürüyoruz. İlk günkü aşkla milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Meclisin tatil olmasıyla da yine arkadaşlarımızla beraber sahaya indik. Gerek ilçe ziyaretleri gerek mahalle ziyaretleri gerekse de esnaf ziyaretleri ile toplumumuzun tüm kesimlerine ulaşmaya çalışıyoruz. Talepleri yerinde dinliyor ve elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bugün de Malatya’mızın ürünlerini dünya pazarına sunan Şire Pazarı esnaflarımız ile bir araya gelip istişarelerde bulunduk. Şire Pazarı adeta Malatya’nın kalbi konumunda. Bu dönemlerde büyük bir hareketlilik var. Kayısı Malatya ekonomisi için çok önemli. Binlerce insan kayısı sayesinde gelir sağlıyor. Ben üreticilerimiz, esnaflarımız ve ihracatçılarımız için bereketli ve hayırlı kazançlar diliyorum” şeklinde konuştu.

“KAYISIMIZ HAK ETTİĞİ DEĞERE KAVUŞTU”

AK Parti olarak bugüne kadar her zaman üreticilerin ve esnafların yanında olduklarını aktaran Çakır, “Lisanslı soğuk hava depolarının yapılması, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kayısı alımı gibi attığımız önemli adımlarla Allah’a hamd olsun kayısımız hak ettiği değere kavuştu. Üreticilerimizin ve esnaflarımızın yüzü gülerse herkesin yüzü güler. Biz sahada sürekli istişare halindeyiz. Bugüne kadar elimizden gelen gayreti gösterdik bundan sonra da göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.” ifadelerini kullandı.

“MALATYA’NIN BAYRAMI YAZ DÖNEMİ”

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise “Çok şükür piyasa hareketli, esnafımızın ve üreticimizin yüzü gülüyor. Ben herkese bol ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, “Malatya’nın bayramı yaz dönemi. Özellikle kayısının iyi bir fiyatta olması üreticimizin ve çiftçimizin yüzünü güldürüyor” diye konuştu. (Bülten)