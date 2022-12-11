Çakır Mecliste Konuştu

“KOSGEB son 19 yılda 31 milyar TL değerinde destek ödemesi yaptı”

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, TBMM Genel Kurulunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesi üzerine AK Parti Grubu adına konuşma yaptı.

KOSGEB’in girişimcileri destekleyen önemli bir kuruluş olduğunu dile getiren Çakır, “Geçmiş dönemlerde geniş bir portföye ulaşamadığı görünen bu kurumumuz AK Parti iktidarlarımız döneminde tam anlamıyla atağa kalkmış ve gerek destekler, gerek desteklenen ARGE çalışmaları gerekse projeler noktasında önemli bir portföye ulaşmıştır. Kurulduğu tarih olan 1990 yılından 2002 yılına kadar sadece 14,5 milyon TL destek dağıtan kurum, AK Partimizin iktidara geldiği 2003 yılından bugüne kadar 10,88 milyar TL, deflatörlü olarak ise, yani; ücretler, hammadde fiyatları ve diğer maliyetler reel değerlere çevrildiğinde yaklaşık 31 milyar TL değerinde destek ödemesi yapmıştır. Bu devasa gelişim Küçük ve Orta Ölçekli firmaların yaşaması ve gelişimi için ortaya konulan vizyonun da net bir göstergesidir.

Bu destekler dışında yine kapsam dahilinde kalan gruplara alternatif finansman yoluyla aynı tarihler arasında 21,76 milyar TL, bugünkü reel değerlerle de yaklaşık 100 milyar TL’yi bulan kredi hacmi oluşturulmuştur” şeklinde konuştu.

KOSGEB’in Ar-ge ve inovasyon destek programları hakkında da bilgi veren Çakır, ‘İktidarlarımız döneminde başlatılan ve 2010 yılında faaliyete alınan AR-GE ve İnovasyon Destek Programı kapsamında, üreticilerimizin yeni ürünler geliştirmesi, mevcut ürünler üzerinde yeni gelişimler sağlaması için destek ödemeleri yapmaya başlamıştır. Sadece 2022 yılında Ekim ayına kadar geçen dönemde bin 393 işletmemize toplamda 173 milyon TL destek ödemesi gerçekleşmiştir. Yine Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında 2021 ve 2022 yıllarında 6 milyon TL’ye varan destek üst limitlerinin uygulandığı 3 ayrı çağrı açılmıştır. Otomotiv ve 5G alanındaki çağrı kapsamında 10 projenin, karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik çağrı kapsamında ise 21 projenin desteklenmesine karar verilmiştir” dedi.

Girişimcilerin desteklenmesi programları kapsamında sadece 2022 yılı içerisinde 11bin 229’u kadın, 17 bin 460’ı genç girişimci olmak üzere toplamda 31bin 241 girişimciye 752 milyon TL destek ödemesi gerçekleştiğinin altını çizen Çakır, “Girişimcilik eğitimlerini KOSGEB üzerinden tamamlayan yaklaşık 136 bin girişimcimizin yüzde 65’i ise kadın ve gençlerden oluşuyor olması ayrıca sevindirici ve altı çizilmesi gereken bir husustur. Son olarak geçtiğimiz aylarda uygulamaya konulan; 930 bin TL üst limitli, Enerji Verimliliği Destek Programı, 250 Bin TL üst limitli, Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı, 10 Bin TL üst limitli, Dijital Dönüşüm Destek Programları ile de girişimci portföyü daha da genişletilmiştir. Mikro ölçekli ve küçük ölçekli işletmelere destek programı kapsamında, Covid-19 salgınından etkilenen işletmelere faaliyetlerini sürdürmeleri ve istihdamı arttırmak amacıyla her istihdam edilecek kişi başı 125 bin TL, işletme sahibinin kadın ve işe aldığı kişinin kadın olması durumunda ise üst limit 135 bin TL olmak üzere mikro ölçekli işletmelere 2, küçük ölçekli işletmelere 5 kişiye kadar faizsiz 2 yıl ödemesiz kredi imkanı verilmiştir. Bu verilen destek kapsamında 92 bin genç istihdamı gerçekleştirilmiştir. 01.12.2022 tarihi itibariyle 7,3 milyar TL destek ödemesi yapılmıştır. Biz biliyoruz ki; üretim bir ülkenin en önemli gelişim başlıklarından birisidir. Cumhurbaşkanımızın ekonomi modelimizi anlatırken daima kullandığı iki ana faktör olan üretim ve istihdamın gelişimi için ilk günden bu yana önemli adımlar atılmış ve sonuçları da olumlu bir şekilde görülmüştür. Önümüzdeki süreçte bu adımların artarak devam edeceği bir süreç olacaktır” ifadelerini kullandı.

Verilen destekler sayesinde illerdeki Organize Sanayi Bölgeleri ve üretim yapan firma sayısının her geçen gün arttığını dile getiren Çakır, “Firmaların artması demek istihdamın artması, istihdamın artması demek ülkemizin büyümesi ve kalkınması demektir. Bu çerçevede son yıllarda sanayisini geliştiren illerden biri olan Malatya’dan örnek verecek olursak; Malatya’da mevcutta 2 OSB bulunmaktadır. Malatya Merkez I.OSB içerisinde toplam 199 adet firma faal olarak çalışmakta olup bu firmaların 56 adeti ilave alan içerisinde faaliyet göstermektedir. 1. OSB’de toplam istihdam sayısı 18 bin 650’dir. İkinci OSB’de ise 185 firma bulunmakta ve 18 bin 30 kişi istihdam edilmektedir. Her iki OSB’de toplam 36 bin 680 bin kişinin istihdam edildiği Malatya’da OSB’lerde iş kurmak için sıra bekleyen yüzlerce firmanın bulunduğunun altını da çizmemiz gerekir” diye konuştu. (Bülten)