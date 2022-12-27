ÇAKIR ADAY OLACAK MI?

“Aday olsak da olmasak da partimizin bir neferi olacağız”

SİNEM HATUN DAVUT

AK Parti Malatya Milletvekili adayı olup olmayacağını açıklayan Milletvekili Ahmet Çakır, ser verip sır vermedi. “Partimi asla ne yarı yolda bırakma ne de farklı bir anlayış içerisinde olmayız” diyen Çakır, “Neticede biz olsak da olmasak da AK Parti’mizin başarısı için, ülkemizin büyümesi ve kalkınması için nerede durmamız gerekiyorsa orada duracağız” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Mahmut Boyraz, dün BUSABAH Medya Grubu’nu ziyaret ettiler. BUSABAH Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın, Yönetim Kurulu Üyesi M. Umut Bozkurtoğlu ve personellerle bir araya gelen Milletvekili Çakır burada önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren BUSABAH Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın, Milletvekili Çakır ve Boyraz’a teşekkürlerini iletti.

Daha sonra söz alan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise, milletvekilliği adaylığı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Henüz AK Parti’nin seçim takvimini açıklamadığını belirten Milletvekili Çakır, hala Meclis’in çalışmalarının devam ettiğini hatırlattı.

“BİZİM OLUP OLMAMAMIZIN KIYMETİ HARBİYESİ ASLA YOK”

“Meclis büyük bir ihtimalle ocak ayında çalışacak. Şubat ayının ilk haftasında da belki çalışmaya devam edecek” diyen Milletvekili Çakır, şunları kaydetti:

“Dolayısıyla seçim takvimi belli olmadığı için biz de, milletvekillerimiz için de seçim atmosferi henüz oluşmadı. Kamuoyunda seçim havası yavaş yavaş oluşmaya başladı. Ama öyle tahmin ediyorum ki, Meclis kapandıktan sonra artık seçim atmosferine girilmiş olur. Bu süre içerisinde de AK Parti’mizin seçim takvimi de belli olur. Bundan sonra da süreç belli olmuş olur. Bizler siyaseti sözlü olarak değil ama siyasete girişimizde ülkemiz adına, inandığımız dava ve hizmet adına siyaset yaptık. Şahsımız adına hiçbir zaman siyaset yapmadık. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Genel Merkezimiz bunu değerlendirecek. Bizim partimizin karşısında varız, yokuz diye bir söz söyleme durumumuz yok. Biz aday olmasak da partimizin ülkemizi getirdiği noktaya bakıldığında, Türkiye’nin değişimine dönüşümüne bakıldığında, ekonomik kalkınmaya bakıldığında, Türkiye’nin dünya siyasetindeki yerine bakıldığında Türkiye’ye vurulan prangaların nasıl kırıldığını herkes görüyor. Bu içerideki terör yapılanmalarına da, terör odaklı devletlere karşı da Türkiye’nin başarısını görüyoruz. Haliyle biz bu davaya böyle inandık. Bizim olup olmamamızın kıymeti harbiyesi asla yok. Neticede biz olsak da olmasak da AK Parti’mizin başarısı için, ülkemizin büyümesi ve kalkınması için nerede durmamız gerekiyorsa orada duracağız.”

“OLURSA DA GÜZEL OLMAZSA DA GÜZEL”

Önemli olan AK Parti’nin başarısı olduğunu kaydeden Çakır, “Nefsime göre hiçbir zaman siyaset yapmadım. Verilen görevi de hakkıyla yapmaya gayret ettik. Partimizin kurucuları arasındayız. Yönetimde olsun, İl Başkan yardımcılığı ve İl Başkanı olsun birçok görevde bulundum. Belediye başkanlığı gibi çok kutsal bir görev bize düştü. Her görevin bir sorumluluğu vardır. Biz bu sorumluluk çerçevesinde hareket ettik. Bundan sonra da aynı duruşumuzu sergileyeceğiz. Dolayısıyla önemli olan AK Parti’mizin başarısıdır. Biz bunu AK Parti’mizin, Cumhurbaşkanımızın, ülkemizin başarısı olarak görüyoruz. Gerçekten geldiğimiz noktada ülkemizin daha ileri girmesi, daha güçlü bir Türkiye için AK Parti kadrolarımızın, Cumhurbaşkanımızın güçlü bir şekilde çıkması gerekiyor. Biz de bunun için elimizden geldiği kadar gayret edeceğiz. Partimi ne yarı yolda bıraktım ne de farklı bir anlayış içerisinde oldum. Haliyle tekrar milletvekili olacağız diye bir kural yok. Olursa da güzel olmazsa da güzel. Neticede böyle bir isteğimiz yok. Aday olsak da olmasak da neticede hiçbir zaman partimizin bir neferi olmaktan geri durmayacağız” diye konuştu

“BİR ALGI OLUŞTURULUYOR”

Vatandaşların “Eğer mevcut vekiller aday olursa biz oyumuzu sadece Recep Tayyip Erdoğan’a vereceğiz, vekillik oyumuzu kullanmayacağız” görüşünü de değerlendiren Milletvekili Çakır, “AK Parti’ye karşı kurulmuş bir tuzak, bir algı oluşturuluyor. Bu Malatya için geçerli değil, 81 ilin tamamına gidin Cumhurbaşkanımızla AK Parti’yi ayrıştırmak mümkün değil. Neticede parlamentoda bu kadar yasalar, bu kadar çalışmalar, yurtiçi, yurtdışında yapılan faaliyetler milletvekilleriyle çıkartılıyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti kadrolarıyla bu hizmetler yapılıyor. Cumhurbaşkanımıza oy vereceğiz, partiye oy kullanmayacağız’ demek birçok farklı partilerin de oy çalma şeklidir. Ben birçok il gezdim. Orada çok ucuz, çok basit kullanılan bir siyasi söylem. Hangi liste çıkarsa çıksın, hangi il çıkarsa çıksın, eski, yeni, daha eski, daha yeni böyle bir şey yok. Hepsi bu yine kullanılacak. Bu söylemlerin çok da karşılığı olmayacak. İnsanlar oluşturulan algılardan mutlaka etkileniyor. Ama Türkiye’nin geldiği noktayı insanlar az çok biliyor” ifadelerini kullandı.