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Anasayfa / Asayiş / Cadde üzerinde dolmuş bekliyordu, otomobilden açılan ateşle yaralandı

Cadde üzerinde dolmuş bekliyordu, otomobilden açılan ateşle yaralandı

cadde üzerinde dolmuş bekliyordu, otomobilden açılan ateşle yaralandı
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde cadde üzerinde dolmuş beklediği öğrenilen bir kişi otomobilden açılan ateş neticesinde yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi Şehit Birol Elmas Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolmuş bekleyen S.Ü., yoldan geçen otomobilden açılan ateş neticesinde bacağından yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yaralı S.Ü., Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise bölgede inceleme başlattı. Ekipler bir kişinin yaralanmasına sebep olan şüpheli veya şüphelileri yakalayabilmek için çalışma başlattı.

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