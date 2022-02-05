cadde ortasında domuz

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde kar yağışıyla birlikte aç kalan domuz yiyecek aramak için yerleşim merkezine indi. Yiyecek arayan domuz vatandaşlar tarafından görüntülendi.
İnegöl’de kar yağışıyla birlikte aç kalan domuz yiyecek aramak için yerleşim merkezine indi. Yiyecek arayan domuz vatandaşlar tarafından görüntülendi.
İnegöl’ün Alanyurt bölgesine inen domuz araçları görünce hızla kaçarak kayıplara karıştı. O anlar amatör kameraya yansıdı.
Pompalı tüfekle dükkan basan şehir magandaları yakalandı
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