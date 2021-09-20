BUZLAR ERİYOR!

Çok adamla savunma yapmak iyi savunma yapmak anlamına gelmiyor. Gelen oyuncuya yakın olmadığın müddetçe bir anlamı mantığı olmaz.

İlk onbirde başlayan Muhammet nedir Allah aşkına ya hocam? Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Elinde zaten Mustafa var. Jospin sana ne demeli her maç şuursuzca rakibine girmek nedir? Üç maçta sarı kart gördün, bu maçta kırımızı… Ayıp!

Adem kaptan artık ayakların yere bassın her pozisyonda kendini bırakman ‘kimse nasılsa bana bir şey diyemez’ dersin takım artık ateşle dümenin başında sen varsın be Adem!

El freni gibi olmaya başladın. Yönetim sözleşmeni uzatarak taraftarın gazını almış gibi bence onları uyutabilirsin ama bizleri çok zor ikna edersin bu konuda…

Sadık bu kadar dağınıklık nedir? Alan savunması yok bire birde rakibini kaçırmak evlere şenlik!

Kaleci Abdulsamet sana ne demeli? Beşiktaş maçında yaptığın hata eyvallah ama bu kadar ceza sahası içinde biraz daha güven kendine çık al! Ertaç sende artık bir şekilde düzel, İbrahim Tatlıses vuruldu kafasına mermi girdi senden önce düzeldi… Sen hala tedaviye cevap veremedin sanırım.

İrfan hocam kadro tercihlerin ve saha kenarındaki hamlelerini eski hırsın azmini göremiyorum. Kenarda hoca sen misin İzzet Erdoğan mı? Hala çözemedim…

Bakıyorum sosyal medyada zaten klavye başında derdi konusu Malatya’nın futbolu olmayan yankılar faturayı çoktan kesmişler. Bu memlekette İrfan Buz’u her zaman her yerde Yeni Malatya takımına önceden yaptığı katkılardan dolayı hep onura etmişimdir. Gecen yıl kimsenin bu takıma gelmek istemediği bir ortamda elini taşın altına koyarak öyle ya da böyle ligde bırakmıştı. Fakat gelinen süreç bu yıl iyi olmadı. Nedeni çünkü sen kalkar dersen ‘tüm transferlerin altına imzamı atarım. Başkan yönetim çok iyi çalışıyor gereğini yapıyorlar’ bende derim; maalesef sende bu yönetimle beraber gitmen lazım. Nedenlerini şimdi buraya yazarsam sayfaya yer kalmaz.

İzzet Erdoğan’ın gelişinde sessiz kalman yetkinin hiç olmaması kenardan eskisi gibi oyuna müdahalelerinin olmayışını bana bir tane isim verebilir misin? Dijon’dan gelenler dahil şu transferi bana bitirin dediğin kaç tane oyuncu var? Yok, çünkü Adil Gevrek kimseyi bu işe karıştırmaz. Beraber çalıştığı menajerlerle servetine servet katmaya devam ediyor.

Takım başarılı olup galip geldiği zaman, ‘Adil başkan ve yönetimin başarısıdır’ diyen zavallılar size de bir sözüm var. Bu memleket sizleri de unutmayacak. Takım mağlup oldu mu suçun tek sorumlusunun teknik ekip ve futbolcular olduğunu yazıyorsunuz. Galibiyet Adil’e yazılır diyenler. İşiniz yalakalık olsun diye sosyal medyada çatlak ses çıkartmak bunu da herkes biliyor…

İrfan hocam seni çok sevmem saygı duymam eleştiri yapmamak anlamına gelmez. Sivas maçı senin kader maçın olarak görüyorum. Çünkü bu memlekette transferleri hala devletimizin ceza verdiği ayağına denetimli olarak kelepçe taktığı Ersin Güreler yapıyorsa Çatalça’da hala onun evinde herkes buluşup transferleri bitiriyorsa başkanından hocasından alayının gitmesi lazım. Ersin Güreler ile ligde kalacaksak düşmek daha şereflidir, namusludur bizim bu vatan hainleriyle işimiz olmaz.

İzzet Erdoğan geldiği gün ilk eleştiren bendim ve halada sözümün arkasındayım. Madem kariyer sahibisin Karadenizlisin Trabzon, Samsun neden senden faydalanmadılar? Düşen bir takımdan bizim takıma kurtarıcı diye geliyorsun aldığın futbolcuları biliyoruz ve neredeler onu da biliyoruz. Kendi hikayeni başkalarına anlat İzzet Erdoğan.

Ben bu memlekette gördüklerimi yazarım. Bana benimle alakalı Malatyasporluluğumu masaya yatıracak bazı zavallılar var. Ben bu futbolun bahçesinden içinden Şeker’in Sümer’in tozunu yutarak gelmişim. Hiç bir beklentimiz olmadı olamaz.

Sivas maçında Yeni Malatyaspor’umuza yürekten başarılar.