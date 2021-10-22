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Anasayfa / Ekonomi / Buzlanma durumunda kullanılmak üzere tuz alınacak

Buzlanma durumunda kullanılmak üzere tuz alınacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Buzlanma durumunda kullanılmak üzere tuz alınacağını duyurdu.

buzlanma durumunda kullanılmak üzere tuz alınacak
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Buzlanma durumunda kullanılmak üzere tuz alınacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Buzlanma durumunda kullanılmak üzere tuz alınacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “BUZLANMA DURUMUNDA KULLANILMAK ÜZERE GÖL TUZU ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.

İhalenin teklif açma tarihi 12 Kasım olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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