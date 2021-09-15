buz: alacağımız dersler olacak

Süper Ligin 5’inci haftasında sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk edecek olan Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar sürüyor. Sarı siyahlı takımda, ileri uç oyuncusu Benjamin Tetteh ile orta saha oyuncusu ve Rahman Buğra Çağıran takımla birlikte çalışmalarını sürdürürken, sakatlıkları devam eden kaleci Ertaç Özbir ve sol bek Karim Hafez ise bireysel çalışmalarına devam etti. Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdüren futbolcuların neşeli oldukları gözlendi.

“3 PUANI ALIP YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ”

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Yeni Malatyaspor Kulübü teknik sorumlusu İrfan Buz, Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarından ders çıkarttıklarını kaydederek, 4 maçta şuana kadar 4 puan topladıklarını, Fatih Karagümrük karşılaşmasından da 3 puanla ayrılarak, yollarına iyi bir şekilde devam etmek istediklerini söyledi.

Buz, Beşiktaş maçına ilişkin, “O gün istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Agresif değildik, uzak kaldık. 4-5 oyuncumuz istediğimiz performansı tam gösteremedi. Erkende geriye düştük. Penaltı pozisyonu var. Futbol bu, hakkınız neyse onun verilmesi gerekiyor. Bu kadar açık ve net, VAR’da olan hakemimiz Özgüç Türkalp görmedi ama statta olan, maçı izleyen herkes gördü. Bunun bu kadar kolay olmaması gerekiyor. Müsabakaya gelince iyi hazırlanmış bir Beşiktaş vardı. Bizde iyi hazırlanmak istedik fakat çok erken geri düştük. O pozisyonda Wallace sakattı. Eksik kaldık diyorlar ama adam dışarıdaydı. Bir kişi eksik oynuyorduk. O da oyuna girene kadar bayağı sürdü, tepki de gösterdik. 10 dakikada 2-0. Coşkulu, iyi bir Beşiktaş vardı, bunu da kabul etmek gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Üçüncü golde hatası olan kaleci Abdulsamed Damlu’ya sahip çıkan Buz, “Abdulsamed bizim oyuncumuz. Burada şampiyon olduğumuz sene kardeşimiz 16-17 yaşında altyapıdan çıktı ve üzerine koyarak buralara geldi. O da bizim için bir değer” dedi.

Beşiktaş maçını geride bıraktıklarını, tamamıyla Fatih Karagümrük maçına odaklandıklarını dile getiren Buz, şunları söyledi:

“Onlarda 4-0 Adana Demirspor’u yendi. Oynadığımız 4 müsabakadan 2’sini kazandık. 6 puanımız var ve içeride oynayacağız. Tabii ki kazanmak istiyoruz. Allah’ın izniyle burada 3 puanımızı alıp, yolumuza devam etmek istiyoruz. Hem Trabzonspor müsabakasından sonra aldığımız derslerin yanı sıra Beşiktaş müsabakasından da alacağımız dersler olacak.”

“ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR”

Buz, oyuncuların yavaş yavaş takıma katıldıklarını kaydederek, “Burada bir adaptasyon süresi var. Genç arkadaşlarımız var, bazıları bilmiyor ama o gençler hep buradaydı. Ben geldiğimde altyapıdalardı şimdi Süper Lig’de oynuyorlar. Sadece Haqi Osman, Jospin değil, bunun arkasında yetenekli arkadaşlarımız var. U19’dan gelip bir anda Süper Lig’de oynamak kolay değil, cesaret ister. Taşlar tam anlamıyla yerine oturmadı, biraz zamana ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Takımı hazırlarken repertuarlarında her şeyin olduğunu dile getiren Buz, “3’lü, 5’li hep konuşuluyor. Adana Demirspor 3’lü oynamadı, 4’lü oynadı. Biz, sistemler üzerine uğraş veriyoruz, düşünüyoruz. Daha iyisini yapmak durumundayız. Zaman zaman rakiple de ilgili bu, bazen istediğinizi sahaya yansıtıyorsunuz, bazen yansıtamıyorsunuz” diye konuştu.

Buz, bir gazetecinin ‘4 hafta sonunda kalenizde 8 gol gördünüz, savunmada bir sıkıntı var mı?’ sorusuna, “Kazandığımız 2 maçta gol yemedik. Şampiyonluğun güçlü adayı olan 2 takıma karşı iyi oynamadık doğru. Son yıllarda 4 haftalık süreçte takım lige nasıl başladı? Evvelki sene takım küme düşmüştü. 4 maçtan 2 maçı kazandık. Tabii ki eksiklerimiz var, çalışmamız gerekiyor ancak 4 müsabakadan 2’sini kazanıp, 6 puan topladık” cevabını verdi.

Takıma yeni katılan oyuncuların olduğunu kaydeden Buz, takıma yeni katılan oyuncuların eksiklerinin olduğunu belirtti.

Buz, yeni katılan oyuncuların adaptasyon sürecinin olduğunu ifade ederek, Tetteh’in maça kadar hazır olmasını beklediklerini söyledi.