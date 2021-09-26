“Büyükşehir’le uyum içindeyiz”

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ve Büyükşehir Belediyesi Yol Daire Başkanı Hakan Demir Doğanşehir’de ve mahallelerde asfaltlama, yol bakım ve onarım çalışmalarını inceledi. Başkan Zelyut, ilçe çalışmalarından bahsederken, “Büyükşehir’le uyum içindeyiz” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Doğanşehir Belediyesi koordine içerisinde Doğanşehir ilçe merkezinde ve mahallelerde yapılacak ve yapılan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmaların devam edeceğini belirttiler.

Çalışmalardan Dolayı Teşekkür Ederim

Örencik Mahalle Muhtarı Mustafa Sema, Mahallesine yapılan çalışmalardan dolayı teşekkürlerini belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Mahalle Muhtarı Mustafa Sema, “Örencik mahallemizin Yekli mezrasındayız, Yekli’nin asfaltı yapılıyor. Bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a, Yol Daire Başkanımıza ve ekibine, Doğanşehir Belediye Başkanımız Durali Zelyurt’a ve ekibine, Yol kontrol şefimize ve burada çalışan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim.”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Daire Başkanı Hakan Demir ise yapılan çalışmalardan dolayı yaptığı açıklamada, “Doğanşehir Belediye Başkanımız Durali Zelyurt’un daveti üzerine Doğanşehir ilçemizi ziyaret ettik. Şuanda Örnecik mahallemize bağlı Yekli mezrasındayız, 2021 yılı sezon sonu çalışmalarımızı son hızla bütün ilçelerimizde 718 mahallede sürdürdüğümüz gibi Doğanşehir’de elimizden gelen gayret sürdürüyoruz. Doğanşehir ilçesinde bugün itibari ile 70 km yolun birinci kat ve ikinci kat kaplamasını yapmış bulunmaktayız. Çalışmalarımız halen devam ediyor, sezon sonu yaklaşıyor eksiklerimiz var tabi bunları tamamlamaya azami gayret ediyoruz. Burada çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum ”dedi.

Başkan Zelyurt, “Bu çalışmalarımızın 2021 yılı için hayırlı olmasını dilerim”

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt’da mahallelerine çalışmaların yapıldığını ve bundan dolayı Başkan Gürkan ve ekibine teşekkür ederek; “İlçemizde yapılan çalışmaları beraber yerinde inceliyoruz. Yerinde yaptığımız inceleme neticesinde Örencik mahallemizin Yekli mezrasına geldik. Bu çalışmalarda yaklaşık olarak İlçemiz nezdinde birçok mahallemizde bu çalışmaları Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yürütmekteyiz. Yaklaşık 2021 yılı için 70 km birinci kat ve ikinci kat çalışmalarımızı yaptık. Bu çalışmalarda özellikle Büyükşehir Belediyemiz İlçemize ciddi manada büyük destek vermektedir. Bu desteği verirken bizde ilçe olarak kendilerine araç desteği, malzeme desteği vererek alt yapı çalışmalarında personel desteklerimiz ile bir bütün olarak götürmekteyiz. 2020 yılında ve daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de biz Büyükşehir Belediyemizden her zaman hizmet aldık alamaya da devam ediyoruz, biz uyum içinde çalışıyoruz” diye konuştu. (Bülten)

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