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Büyükşehir’in serisi 8’e çıktı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Ligi B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı deplasmanda Erzin Yeşilkentspor’a 3-0 yenildi.

büyükşehir’in serisi 8’e çıktı
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Büyükşehir’in serisi 8’e çıktı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Ligi B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı deplasmanda Erzin Yeşilkentspor’a 3-0 yenildi.

MURAT İPEKTEN

Malatya Büyükşehir Belediyesi Erkek Voleybol Takımı, 8.hafta karşılaşmasında Hatay ekibi Erzin Yeşilkentspor ile karşı karşıya geldi. Erzin Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Cenk Kaçamaklı ve Orhan Sataner hakem ikilisi yönetti. Ligde bu sezon galibiyeti bulunmayan turuncu yeşilliler Hatay ekibi karşısında da parkeden puansız ayrıldı. Müsabaka ev sahibi takımın 25-21, 25-18, 26-24 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi B Grup 8.hafta karşılaşmalarında alınan toplu sonuçlar şöyle:

Dürümle TED Ankara Kolejliler 1-3 TÜRŞAD

Hatayspor 3-0 Haliliye Belediyespor

Hatay Erzin Yeşilkentspor 3-0 Malatya Büyükşehir Belediyespor

Melikgazi Belediyespor 1-3 Maliye İhtisas

Akkuş Belediyespor 0-3 Develi Belediyespor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor 3-2 Niksar Belediyespor

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