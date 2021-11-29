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Büyükşehir’in serisi 8’e çıktı
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Ligi B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı deplasmanda Erzin Yeşilkentspor’a 3-0 yenildi.
MURAT İPEKTEN
Malatya Büyükşehir Belediyesi Erkek Voleybol Takımı, 8.hafta karşılaşmasında Hatay ekibi Erzin Yeşilkentspor ile karşı karşıya geldi. Erzin Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Cenk Kaçamaklı ve Orhan Sataner hakem ikilisi yönetti. Ligde bu sezon galibiyeti bulunmayan turuncu yeşilliler Hatay ekibi karşısında da parkeden puansız ayrıldı. Müsabaka ev sahibi takımın 25-21, 25-18, 26-24 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi B Grup 8.hafta karşılaşmalarında alınan toplu sonuçlar şöyle:
Dürümle TED Ankara Kolejliler 1-3 TÜRŞAD
Hatayspor 3-0 Haliliye Belediyespor
Hatay Erzin Yeşilkentspor 3-0 Malatya Büyükşehir Belediyespor
Melikgazi Belediyespor 1-3 Maliye İhtisas
Akkuş Belediyespor 0-3 Develi Belediyespor
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor 3-2 Niksar Belediyespor
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