Büyükşehir’in serisi 6’ya çıktı!

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Lig’inde yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı grubundaki rakiplerine puan vermeye devam ediyor. Bu sezon kaderine terk edilerek küme düşmesi beklenen Malatya temsilcisi deplasmanda Niksar Belediyespor’a 3-0 mağlup oldu ve kazanamama serisini 6’ya çıkardı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TVF Erkekler 1. Ligi B Grubu’nda son sırada yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı deplasmanda Tokat temsilcisi Niksar Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Tokat Hüseyin Akbaş Spor Salonu’nda oynanan 6.hafta müsabakasını Mustafa Demir ve Ali Özüpak hakem ikilisi yönetti. Ligde geride haftalarda parkede karşılaştığı maçlarda rakiplerinden puan alamayan Malatya ekibi geleneği Tokat deplasmanında da sürdürerek Niksar Belediyespor’a 25-23, 25-18 ve 25-21 setlerle yenildi. 12 takımın yer aldığı B grubunun son sırasında yer alan Malatya Büyükşehir Belediyespor, 7.hafta programında 20 Kasım Cumartesi günü sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

B grubunda 6.hafta maçlarında alınan toplu sonuçlar şöyle:

Dürümle TED Ankara Kolejliler 0-3 Develi Belediyespor

Hatay Erzin Yeşilkent Spor 1-3 TÜRŞAD

Melikgazi Belediyespor 3-2 Haliliye Belediyespor

Akkuş Belediyespor 0-3 Hatayspor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor 3-1 Maliye İhtisas

Niksar Belediyespor 3-0 Malatya Büyükşehir Belediyespor

7.haftada B grubunda 20 Kasıma Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar ise şöyle:

18.00 Maliye İhtisas-Dürümle TED Ankara Kolejliler

14.00 TÜRŞAD-Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor

14.00 Develi Belediyespor-Melikgazi Belediyespor

14.00 Malatya Büyükşehir Belediyespor-Hatayspor

14.00 Haliliye Belediyespor-Akkuş Belediyespor

14.00 Niksar Belediyespor-Hatay Erzin Yeşilkentspor