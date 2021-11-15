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Büyükşehir’in serisi 6’ya çıktı!
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Lig’inde yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı grubundaki rakiplerine puan vermeye devam ediyor. Bu sezon kaderine terk edilerek küme düşmesi beklenen Malatya temsilcisi deplasmanda Niksar Belediyespor’a 3-0 mağlup oldu ve kazanamama serisini 6’ya çıkardı.
ÖMER ALİ DELİBAŞ
TVF Erkekler 1. Ligi B Grubu’nda son sırada yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı deplasmanda Tokat temsilcisi Niksar Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Tokat Hüseyin Akbaş Spor Salonu’nda oynanan 6.hafta müsabakasını Mustafa Demir ve Ali Özüpak hakem ikilisi yönetti. Ligde geride haftalarda parkede karşılaştığı maçlarda rakiplerinden puan alamayan Malatya ekibi geleneği Tokat deplasmanında da sürdürerek Niksar Belediyespor’a 25-23, 25-18 ve 25-21 setlerle yenildi. 12 takımın yer aldığı B grubunun son sırasında yer alan Malatya Büyükşehir Belediyespor, 7.hafta programında 20 Kasım Cumartesi günü sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
B grubunda 6.hafta maçlarında alınan toplu sonuçlar şöyle:
Dürümle TED Ankara Kolejliler 0-3 Develi Belediyespor
Hatay Erzin Yeşilkent Spor 1-3 TÜRŞAD
Melikgazi Belediyespor 3-2 Haliliye Belediyespor
Akkuş Belediyespor 0-3 Hatayspor
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor 3-1 Maliye İhtisas
Niksar Belediyespor 3-0 Malatya Büyükşehir Belediyespor
7.haftada B grubunda 20 Kasıma Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar ise şöyle:
18.00 Maliye İhtisas-Dürümle TED Ankara Kolejliler
14.00 TÜRŞAD-Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor
14.00 Develi Belediyespor-Melikgazi Belediyespor
14.00 Malatya Büyükşehir Belediyespor-Hatayspor
14.00 Haliliye Belediyespor-Akkuş Belediyespor
14.00 Niksar Belediyespor-Hatay Erzin Yeşilkentspor
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