Büyükşehir’in, Doğanyol Çalışmaları Devam Ediyor

Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay Doğanyol İlçesine yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı beraberinde AK Parti İlçe Başkanı, Meclis Üyeleri, Muhtarlar Dernek Başkanı ve muhtarlarla birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ziyaretinde bulundular.

Doğanyol Muhtarlar Dernek Başkanı Bekir Conger, Doğanyol İlçesine yapılan hizmetlerden dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti. Conger, “İlçemize yapılan hizmet ve yatırımlarda Büyükşehir Belediye Başkanımız çok fazla emeği bulunmakta. Bu emeklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Doğanyol İlçe Belediye Başkanı Hakan Bay ise, “Sayın Başkanımızın ilçemize göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Doğanyol yaşanan deprem felaketinin ardından yeniden inşa ediliyor. Altyapısı ve üstyapısı yeninden inşa edilen bir ilçe durumundayız. Çalışmalarda Devletimizin bütün kurumları olduğu gibi Büyükşehir Belediyemizin de muazzam hizmetleri var. Arıtma tesisi, itfaiye binası, yollar, altyapı ve üstyapı gibi çalışmalarda Büyükşehir Belediyemiz gücünü ilçemizde göstermekte. Yatırımlar konusunda ilçemize gönlünü açan değerli Başkanıma teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Doğanyol’un Malatya‘nın kıymetli ve değerli ilçelerden biri olduğunu belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, “24 Ocak depreminde Doğanyol’da vatandaşlarımız sıkıntılar yaşadı. Dört vatandaşımız hayatını kaybetti. O süreç içerisinde vatandaşlarımızı incitmeden neler yapabiliriz onun değerlendirmesini yaptık. Gece 23.15 itibariyle çalışmalarımızı tamamlayarak enkaz altında hiçbir canlı bırakmadık. Doğanyol’da isteyen vatandaşlarımızın Malatya’ya getirilmesi noktasında gerekse gelmeyen vatandaşlarımız için sıcak bir ortam hazırlanması noktasında otobüslerimiz orada hazır bir şekilde bekletildi. Vatandaşlarımıza ocak soğuğunu yansıtmamaya çalıştık” ifadelerini kullandı. (Bülten)

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