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Anasayfa / Gündem / Büyükşehir’in 2023 yılı bütçesi açıklandı!

Büyükşehir’in 2023 yılı bütçesi açıklandı!

Büyükşehir’in 2023 yılı bütçesi açıklandı!
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Büyükşehir’in 2023 yılı bütçesi açıklandı!

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı tamamlandı. Alınan karar ile Büyükşehir Belediyesinin 2023 Yılı Bütçesi 3 milyar 600 milyon lira olarak onaylandı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Demez Başkanlığında, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Meclisi gündemde yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı bütçesi görüşülerek, karara bağlandı. Alınan karar ile Büyükşehir Belediyesinin 2023 Yılı Bütçesi 3 milyar 600 milyon lira olarak onaylandı.(Bülten)

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