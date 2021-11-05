Büyükşehir’den Taziye Evi İstediler

“Birinin Cenazesi Oluyor, Kimse Taziye Veremiyor”

ŞÜKRAN MALKOÇ

Yeşilyurt Hıroğlu Mahalle Muhtarı Uğur Topaloğlu, mahallesindeki sokakların dar olması nedeniyle mahallede taziye olduğu zamanlarda zor durumda kaldıklarını belirterek, “Burada birinin cenazesi oluyor, kimse taziye veremiyor. Biz istiyoruz ki herkes taziyesini geniş bir alanda versin insanlarda bu konuda sıkıntı yaşamasın” dedi.

Malatya Yeşilyurt Hıroğlu Mahallesi sakinleri Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden taziye evi talep ediyor. Eski yerleşim yeri olan Hıroğlu Mahallesi’nin sokaklarının dar olması nedeniyle taziye çadırı bile kurulamıyor. Ancak mahalle sakinleri bölgede 800 metrelik bir alan olduğunu ve buraya bir taziye evi yapılmasını istiyor.

Mahalle Muhtarı Topaloğlu, mahallesinde yaşadığı sıkıntıları anlatarak, “Yeşilyurt Merkezde Cami Koruma Derneği adına 800 metrelik bir yerimiz var. Alanımız 3 mahallenin birleşim noktasında yer alıyor. Eski Çırmıhtı diye de biliniyor. Burası çok eski bir yerleşim yeri o nedenle burada taziye evi zaruri bir ihtiyaç haline geldi. Çünkü dediğim gibi burası eski bir yerleşim yeri olduğu için sokakları çok dar, o nedenle çadır bile kurulamıyor. O nedenle Yeşilyurtlular olarak talebimiz 800 metrelik alana bir taziye evinin yapılmasıdır. Burada birinin cenazesi oluyor, kimse taziye veremiyor. Biz istiyoruz ki herkes taziyesini geniş bir alanda versin insanlarda bu konuda sıkıntı yaşamasın. Bunu da öyle birkaç kişi istemiyor. Büyük bir talep var” dedi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden yardım istedi.

“BÜYÜKŞEHİR’DEN İLK DEFA BİR TALEBİMİZ OLDU”

“Biz bu konuda belediyeye birkaç kez gittik ama geri dönüş alamadık” diyen Topaloğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Yeşilyurt Belediyesi’ne gittik, ‘yardım edeceğiz’ dediler. Ama burada Büyükşehir Belediyesi’nin hissesi biraz daha geniş olduğu için Büyükşehir’in yardım etmesi gerekiyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden de ilk defa bir talebimiz oldu.”