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Büyükşehir’den Önemli Duyuru!

Büyükşehir’den Önemli Duyuru!
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Büyükşehir’den Duyuru!

Malatya Büyükşehir Belediyesi yayınladığı duyuru ile dolandırıcılığa karşı uyardı.

Yayınlanan duyuruda, “Büyükşehir Belediyemizde görev yaptıklarını iddia ederek kimi tüzel ya da gerçek kişilerden haksız kazanç elde etmek maksatlı kötü niyetli eylemlerde bulunan ve Belediyemiz ile ilgisi bulunmayan şahıslar tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Telefonla ya da başkaca vasıtalarla kendilerini Büyükşehir Belediyemiz yetkilisi olarak tanıtan ve taleplerde bulunan kişilere itibar etmeyiniz ve mutlaka 444 51 44 numaralı hattımızdan ihbar ediniz.” ifadeleri kullanıldı. (Bülten)

 

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