Büyükşehir’den ‘Farklı Olanla Birlikte Yaşamak’ semineri

Malatya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından daire başkanları ve şube müdürlerine yönelik Sanat Merkezi Kongre Salonu’nda ‘Farklı Olanla Birlikte Yaşamak’ konulu eğitim semineri düzenlendi.

2022 yılı Hizmet içi Eğitim Programı kapsamında, engelli vatandaşlara daha iyi hizmet vermek ve hayata katılımlarını arttırmak amacıyla düzenlenen ‘Farklı Olanla Birlikte Yaşamak’ konulu seminere Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

Seminer açılışında bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı İsmail Nacar, bu tarz seminerlerin farkındalık oluşturulması noktasında önemli rol oynadığını söyledi. Nacar, “Engelli vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak, daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla Büyükşehir Belediyemizde görev alan daire başkanlarımız ve şube müdürlerimize yönelik düzenlediğimiz bir eğitim program oldu. Bu hizmet içi eğitimin seminerinin faydalı ve farkındalıklı olmasını temenni ediyorum” dedi.

‘Farklı Olanla Birlikte Yaşamak’ konulu seminerin konuşmacılarından görme engelli Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Uzmanı Nurettin Kaplan ile Büyükşehir Belediyesinin sporcularından Ortopedik Engelli Milli Sporcu Ramazan Çuğlan, engellilerle iletişim ve engellilere yönelik davranış biçimleri hakkında birer konuşma gerçekleştirdiler. (Bülten)