Büyükşehir’den Battalgazi’ye transfer

Yiğit, Battalgazi Belediyesi’nde göreve başlayacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi eski İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Erol Yiğit, Battalgazi Belediyesi’ne geçiyor. Yiğit’in Battalgazi Belediyesi’nde Belediye Başkan Yardımcısı olarak göreve başlayacağı öğrenildi.

Malatya’nın ‘büyükşehir’ statüsüne geçtiği 2014 yılı yer seçimlerinden sonra dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır tarafından İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına atanan Yiğit, yaklaşık 6 yıl bu görevi sürdürmüştü. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile yaklaşık 1,5 yıl çalıştıktan sonra pandemi döneminde görevden alınan ve uzman olarak görev yapan Yiğit’in Battalgazi Belediyesi’nde Başkan Yardımcısı olarak göreve başlayacağı öğrenildi. (Haber Merkezi)