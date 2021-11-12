Büyükşehir’de görev değişikliği!

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı 3. Birleşim Toplantısı Belediye Başkanvekili Selim Pilten Başkanlığında gerçekleştirildi. Gündemde yer alan 8. madde gereğince Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı kadrosunda bulunan Mustafa Katipoğlu İtfaiye Dairesi Başkanlığına, İtfaiye Dairesi kadrosunda bulunan Mehmet Hanifi Acar Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına ve Murat Kılınç ise Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına atandı.

Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı 3. Birleşim Toplantısı Belediye Meclis Salonunda Belediye Başkanvekili Selim Pilten Başkanlığında yapıldı. Gündemde Battalgazi Belediyesinin 20 milyonluk ek bütçe talebi, Adıyaman ili Çelikhan ve Besni ilçeleri ile Elazığ ili Arıcak ilçesine Büyükşehir Belediyesince yardım edilmesi ve belediyenin 3 kadrosundaki değişiklikler meclisten geçerek kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı III. birleşiminde gündem maddeleri arasında yer alan 8 madde görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı.

GÜNDEMİN 1. MADDESİ

Battalgazi Belediyesinin ek bütçe talebi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

“Battalgazi Belediye Meclisinin 05.11.2021 tarih ve 107 nolu kararıyla; 2021 Mali yılı için 20.000. 000,00 TL Ek Bütçe talebi yazımız ekinde gönderilmiştir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 37. Maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. Maddesi uyarınca Meclis’te görüşülmesi hususunda; Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 09.11.2021 tarih ve 47326 sayılı incelenmesi neticesinde; gelir ve gider türlerine göre 20.000. 000.00 TL (Yirmimilyon) Gider Bütçesine karşılık, 20.000.000,00 TL (Yirmimilyon) Gelir Bütçesinin 2021 Mali Yılı Ek Bütçenin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 37 nci maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25 inci maddesi uyarınca, Battalgazi Belediyesinin 2021 yılı bütçesine eklenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.”

GÜNDEMİN 6. MADDESİ

Adıyaman ili Çelikhan ve Besni ilçeleri ile Elazığ ili Arıcak ilçesine yardım yapılmasına, iş ve işlemlerin yürütülmesi için Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesi hakkındaki Yazı İşleri ve Karar Dairesi Başkanlığı teklifi

“Büyükşehir Belediyemizce Adıyaman ili Çelikhan ve Besni ilçeleri ile Elazığ ili Arıcak ilçesine yardım yapılmasına, iş ve işlemlerin yürütülmesi için Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesi hususunda evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”

GÜNDEMİN 7. MADDESİ

Atamaların meclisin bilgisine sunulması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi

“Belediyemizde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı kadrosunda bulunan Mustafa Katipoğlu, bu kadrodan alınarak münhal bulunan 1 (bir) dereceli İtfaiye Dairesi Başkanı kadrosuna, İtfaiye Dairesi bulunan Mehmet Hanifi Acar ise bu kadrodan alınarak münhal bulunan 1 (bir) dereceli Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı kadrosuna, Murat Kılınç ise Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı kadrosuna 5216 sayılı Kanunun 22. maddesi hükmüne göre atanmıştır.”