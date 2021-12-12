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Büyükşehir Voleybolda İlki Başardı
Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı sezonun ilk puanını Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor karşısında aldı. Ligde 9 maçtır rakiplerine kaybeden turuncu yeşilliler 2-0 geriden geldiği maçta rakibini 3-2 yendi.
MURAT İPEKTEN
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler Voleybol Ligi B Grubu’nda 10.hafta karşılaşmasında Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı deplasmanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Şanlıurfa Yenice Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Hüseyin Okumuş ve Bedia Kalender hakem ikilisi yönetti. Ligde bu sezon oynadığı 9 maçta sahadan puansız ayrılan Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 3-2 yenerek ilk galibiyetini aldı. Turuncu yeşilliler 25-12, 25-14, 18-25, 26-28 ve 12-15 setlerle sahadan galip ayrıldı.
TVF Erkek 1. Ligi B Grubu’nda 10.hafta programında oynanan karşılaşmalarda alınan toplu sonuçlar şöyle:
Dürümle TED Ankara Kolejliler 2-3 Hatay Erzinm Yeşilkent Spor
Melikgazi Belediyespor 0-3 Niksar Belediyespor
Akkuş Belediyespor 3-2 TÜRŞAD
Haliliye Belediyespor 0-3 Develi Belediyespor
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor 2-3 Malatya Büyükşehir Belediyespor
Hatayspor – Maliye İhtisas
Ligde bugün 4 maç var
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