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Büyükşehir Voleybolda İlki Başardı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı sezonun ilk puanını Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor karşısında aldı. Ligde 9 maçtır rakiplerine kaybeden turuncu yeşilliler 2-0 geriden geldiği maçta rakibini 3-2 yendi.

büyükşehir voleybolda i̇lki başardı
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Büyükşehir Voleybolda İlki Başardı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı sezonun ilk puanını Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor karşısında aldı. Ligde 9 maçtır rakiplerine kaybeden turuncu yeşilliler 2-0 geriden geldiği maçta rakibini 3-2 yendi.

MURAT İPEKTEN

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler Voleybol Ligi B Grubu’nda 10.hafta karşılaşmasında Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı deplasmanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Şanlıurfa Yenice Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Hüseyin Okumuş ve Bedia Kalender hakem ikilisi yönetti. Ligde bu sezon oynadığı 9 maçta sahadan puansız ayrılan Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 3-2 yenerek ilk galibiyetini aldı. Turuncu yeşilliler 25-12, 25-14, 18-25, 26-28 ve 12-15 setlerle sahadan galip ayrıldı.

TVF Erkek 1. Ligi B Grubu’nda 10.hafta programında oynanan karşılaşmalarda alınan toplu sonuçlar şöyle:

Dürümle TED Ankara Kolejliler 2-3 Hatay Erzinm Yeşilkent Spor

Melikgazi Belediyespor 0-3 Niksar Belediyespor

Akkuş Belediyespor 3-2 TÜRŞAD

Haliliye Belediyespor 0-3 Develi Belediyespor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor 2-3 Malatya Büyükşehir Belediyespor

Hatayspor – Maliye İhtisas

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