Büyükşehir sezonu deplasmanda açacak

Ampute Futbol Süper Ligi’nde mücadele veren Malatya Büyükşehir Belediyespor’un maç fikstürü belli oldu. Sarı siyahlılar, kasım ayında başlaması ön görülen sezonun ilk maçını deplasmanda Trabzon ekibi Ortahisar Belediyesi Ampute Spor Kulübü ile oynayacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Ampute Futbol Süper Ligi’nde mücadele veren Malatya Büyükşehir Belediyespor’un 2022-2023 sezonu fikstürü belli oldu. Geçtiğimiz sezon topladığı 49 puanla sezonu 5. sırada tamamlayan Malatya ekibi bu sezon da ligde üst sıralarda mücadele vermeyi amaçlıyor. Kasım ayında başlaması ön görülen yeni sezon öncesi Büyükşehir Belediyespor’da hazırlıkların sürdüğü öğrenildi. Öte yandan sarı siyahlı ekibin sezon içindeki maç programı şöyle:

1.hafta: Ortahisar Belediyesi Ampute Spor Kulübü-Malatya Büyükşehir Belediyespor

2.hafta: Malatya Büyükşehir Belediyespor-Pendik Engelliler Spor Kulübü

3.hafta: ODTÜ Spor Kulübü-Malatya Büyükşehir Belediyespor

4.hafta: Malatya Büyükşehir Belediyespor-Konya Engelliler Gücü

5.hafta: Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler-Malatya Büyükşehir Belediyespor

6.hafta: Malatya Büyükşehir Belediyespor-Şişli Yeditepe Engelliler

7.hafta: Şanlıurfa Engelliler Eyyübiye Belediyespor-Malatya Büyükşehir Belediyespor

8.hafta: Malatya Büyükşehir Belediyespor-TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler

9.hafta: Alves Kablo Ampute Spor Kulübü-Malatya Büyükşehir Belediyespor

10.hafta: Bağcılar Ampute Spor Kulübü-Malatya Büyükşehir Belediyespor

11.hafta: Malatya Büyükşehir Belediyespor-Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü

12.hafta: Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü-Malatya Büyükşehir Belediyespor

13.hafta: Malatya Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor