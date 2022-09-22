Büyükşehir sezona deplasmanda başlayacak

Geçtiğimiz sezon Voleybol 1. Ligi’nden 2. Lig’e düşen Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı’nın hangi grupta yer alacağı ve rakipleri belli oldu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Ligi’nde bu sezon 5. Grup’ta yer alacak Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımının maç takvimi belli oldu. Açıklanan programa göre turuncu yeşilliler sezonun ilk haftasında 23 Ekim Pazar günü deplasmanda Adana Seyhan Yıldırım ile karşı karşıya gelecek. Malatya temsilcisi ligin ikinci haftasında ise Adana Seyhan Belediyespor’u sahasında konuk edecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımının sezonun ilk yarısında oynayacağı müsabakaların programı şöyle:

1.hafta: Seyhan Yıldırım-Malatya Büyükşehir Belediyespor (23 Ekim Pazar)

2.hafta: Malatya Büyükşehir Belediyespor-Seyhan Belediye (30 Ekim Pazar)

3.hafta: Arapgirspor-Malatya Büyükşehir Belediyespor (6 Kasım Pazar)

4.hafta: Malatya Büyükşehir Belediyespor-Üzümdalı Gençlik (13 Kasım Pazar)

5.hafta: Kilis Gençlik-Malatya Büyükşehir Belediyespor (20 Kasım Pazar)

6.hafta: Malatya Büyükşehir Belediyespor-Kahramanmaraş Gençlik (27 Kasım Pazar)

7.hafta: Akkapı MTAL-Malatya Büyükşehir Belediyespor (4 Aralık Pazar)