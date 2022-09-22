DOLAR

18,3672$% 0.19

EURO

18,2007% 0.9

GRAM ALTIN

983,20%-0,32

ÇEYREK ALTIN

1.629,00%-0,66

TAM ALTIN

6.499,00%-0,73

BİTCOİN

349295฿%0.88452

Öğle Vakti a 12:25
Malatya HAFİF YAĞMUR 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Spor / Büyükşehir sezona deplasmanda başlayacak

Büyükşehir sezona deplasmanda başlayacak

Büyükşehir sezona deplasmanda başlayacak
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Büyükşehir sezona deplasmanda başlayacak

Geçtiğimiz sezon Voleybol 1. Ligi’nden 2. Lig’e düşen Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı’nın hangi grupta yer alacağı ve rakipleri belli oldu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Ligi’nde bu sezon 5. Grup’ta yer alacak Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımının maç takvimi belli oldu. Açıklanan programa göre turuncu yeşilliler sezonun ilk haftasında 23 Ekim Pazar günü deplasmanda Adana Seyhan Yıldırım ile karşı karşıya gelecek. Malatya temsilcisi ligin ikinci haftasında ise Adana Seyhan Belediyespor’u sahasında konuk edecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımının sezonun ilk yarısında oynayacağı müsabakaların programı şöyle:

1.hafta: Seyhan Yıldırım-Malatya Büyükşehir Belediyespor (23 Ekim Pazar)

2.hafta: Malatya Büyükşehir Belediyespor-Seyhan Belediye (30 Ekim Pazar)

3.hafta: Arapgirspor-Malatya Büyükşehir Belediyespor (6 Kasım Pazar)

4.hafta: Malatya Büyükşehir Belediyespor-Üzümdalı Gençlik (13 Kasım Pazar)

5.hafta: Kilis Gençlik-Malatya Büyükşehir Belediyespor (20 Kasım Pazar)

6.hafta: Malatya Büyükşehir Belediyespor-Kahramanmaraş Gençlik (27 Kasım Pazar)

7.hafta: Akkapı MTAL-Malatya Büyükşehir Belediyespor (4 Aralık Pazar)

 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kaplan milli arada eksik giderecek

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.