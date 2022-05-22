Büyükşehir rakibiyle yenişemedi!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı sahasında konuk ettiği İzmir Büyükşehir Belediyespor karşısında öne geçmesine rağmen sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Ampute Süper Ligi’nde mücadele veren Malatya Büyükşehir Belediyespor 23. hafta karşılaşmasında İzmir Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti. Yeşiltepe Ampute Futbol Sahası’nda oynanan karşılaşmayı Ali Arslan, Suat Onay ve Abdullah Şanlı hakem üçlüsü yönetti.

Malatya Büyükşehir Belediyespor müsabakaya Selim Karadağ, Zülfü Can Derinpınar, Mohammad Reza Mir Ahmadi, Akbar Lotfimoghaddam, Ali Molon, Mehdi Saedavi, Mohammadreza Damavandi ile kadrosuyla çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor ise Izuchukwu Nwachukwu, Atilla Altınçöp, Rüstem Kurhan, Gökhan Katrancıoğlu, Catarino Francisco De Carvalho, Frank Casian Ngailo ve Erdi Arslan kadrosuyla maça başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken ev sahibi takım 26. dakikada Mohammed Reza Mir Ahmadi’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonra sarı kırmızılılar geriye yaslanırken, İzmir temsilcisi 42. dakikada Atilla Altınçöp’ün golüyle skorda eşitliği yakaladı. Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. Bu skorla Malatya ekibi puanını 43’e yükselterek 5. sıradaki yerini korurken, İzmir ekibi 52 puanla 3. sırada yer aldı.