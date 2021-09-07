Büyükşehir Önce ‘Güvenlik’ dedi!

İçişleri Bakanlığı tarafından yaya önceliği konulu projeye yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ projesi devam ederken, özellikle okul önlerinde trafik güvenliği uygulamaları konusunda da Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına hız verdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Malatya merkez ve ilçelerinde bulunan okul önlerinde trafik güvenliği çalışmaları sürdürülüyor. İl genelinde toplam 686 adet önce yaya figürü, 588 adet okul geçidi levhası, 354 adet yaya geçidi ve 424 adet okul bölgesi yaklaşım levhası çalışması yapıldı.

Okul önü güvenliği kapsamında yapılan çalışmalar; okul geçidi levhaları, okul bölgesi yaklaşım levhası, önce yaya figürleri, yaya geçidi çizgi ve levhaları, plastik kauçuk kasis ve kilit taşı yükseltilmiş kasis, ön uyarı yavaşlama çizgilerinden oluşuyor.

Şehir genelinde bulunan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise önlerinde mevcut trafik işaretlerinin durumu ile ilgili tespit ve uygulama çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Ayrıca kent merkezinde bulunan 482 okul önünde trafik güvenliği ve güvenli geçişlerin sağlanması projesi kapsamında uygun görülen; 25 adet ilkokul önünde yükseltilmiş kasis çalışması ve bu kasislerin yapıldığı bölgede, okul geçidi, yaya geçidi, hız sınırı gibi diğer tüm trafik işaretlerinin de tamamlandığı ifade edildi. (Bülten)