Büyükşehir Meclisi’nde ‘Cumhuriyet’ Vurgusu

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı ilk toplantısını, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığı’nda, yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan 10 Kasım ve İnönü Caddesi’ndeki çöken bina ile ilgili bir açıklama yaptı. Başkan Gürkan yaptığı açıklamada, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarını, Kıbrıs Barış Harekatı, Afrin, Irak ve iç güvenlik harekatında şehit düşmüş bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Gazilerimizden ahirete intikal etmişlere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara ise sağlık ve huzur temenni ediyorum. Bizlerin de ibret alacağı Cumhuriyetin ilelebet payidar olacağı Türkiye Cumhuriyeti Devletini teslim eden ve ‘Benim Naçiz vücudum elbet toprak olacaktır’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete uğurlamanın 83. Yıldönümünde de biz o Cumhuriyete sahip çıkmanın hazzını yaşayacağız. Eğer bugün biz bu sıralarda oturuyorsak ve bugün burada durabiliyorsak Cumhuriyetin bizlere kazandırdıkları kazanımlar neticesindedir. Bu devlet kolay kurulmadı. Bu devlete sahip çıkmak hepimizin görevidir” dedi.

“ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBI YAŞANMADI”

Başkan Gürkan konuşmasının devamında, “Dün akşam 16.50 sıralarında İnönü Caddesinde tadilat nedeniyle iç duvarları çöken bir binanın yıkılması nedeniyle yaklaşık 21 kişi enkaz altında kaldı. Belediyemizin itfaiye ekibini buradan tebrik ediyor ve kutluyorum. Üç dakika içerisinde olay yerine gelip 15 dakika içerisinde de enkaz altındaki vatandaşlarımızı çıkardılar. Çalışmalar gece yarısına kadar devam etti. Bu süreç içerisinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız, İçişleri Bakanımız, Bakanlarımız, Milletvekillerimiz ve Belediye Başkanlarımız bizleri arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Enkaz altında çok şükür cenaze çıkarılmadı, yaralı olan vatandaşlarımızda hastanelerde tedavi altına alındı” şeklinde konuştu.

Öte yandan Meclis Üyeleri de dilek ve temenniler bölümünde, Vefatının 83. Yıldönümü nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak Salı günü meydana gelen çöken binayla ilgili geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

MASKİ GENEL KURULU DA YAPILDI

Başkan Gürkan’ın konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında yer alan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edildi, bazı maddeler ise bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi.

Büyükşehir Belediye Meclisi I. Birleşiminin tamamlanmasının ardından, Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Kurulu gerçekleştirildi. MASKİ Genel Kurulu gündeminde yer alan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken bazı maddelerde bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi.

MASKİ Genel Kurul Toplantısının ardından Malatya Belediyeler Birliği ile Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği Meclis toplantıları da gerçekleştirildi. (Bülten)