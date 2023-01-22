Büyükşehir kritik maçı kazandı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler Voleybol 2. Ligi’nde mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, play-off yolunda kendi salon ve seyircisi önünde Kilis Gençlikspor’u 3-1 mağlup etti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Malatya Büyükşehir Belediyespor, Erkekler Voleybol 2. Ligi 5. Grup’ta 10. hafta karşılaşmasında Kilis Gençlikspor ile karşı karşıya geldi. Malatya Muhammed Ali Clay Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı turuncu yeşilliler 25-16, 23-25, 25-21, 25-23 setlerle 3-1 kazandı. Aldığı bu sonuçla gurubundaki puanını 24’e çıkarak Malatya Büyükşehir Belediyespor 2’nciliğe yükseldi.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Genel Sekreteri Abdülkadir Ekici, yaptığı açıklamada, “Bu hafta kendi sahamızda 1. Lig play-off yolunda rakibimiz Kilis Gençlikspor ile ya devam, ya tamam maçına çıktık. Çok şükür karşılaşmayı rakibimize bir set vererek 3-1 aldık. Oynadığımız bu önemli müsabakaya ilgi gösteren tüm taraftarlara ve ayrıca bu müsabakada bizi yalnız bırakmayan Galip Demirel Voleybol takımını yöneticilerine ve sporcularına da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.