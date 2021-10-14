Büyükşehir Kendi Yönetmeliğini Çiğnedi

Malatya’da yaşayan biri olarak herkes gibi şehrimin bir adım öne gidip gelişmesini istiyorum. Tabi bunun zor olduğunu da farkındayım. Bir türlü beceremedik bu şehirde sosyalleşmeyi, gelişmeyi, yeme içme kültürünü geliştirmeyi. Pandemide tuzu biberi oldu zaten bu durumun. Bir şey yapmak isteyince de yüzümüze gözümüze bulaştırıyoruz.

Mesela Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 14-25 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan “5. Yöresel Ürün Günleri Fuarı” için hazırlıklar yapılmış, tüm billboardlar afişlerle donatılmış. Kentin dört bir yanına duyurup fuarın verimli geçebilmesi adına her şey yapılmış. Ama yanlış yapılmış. Büyükşehir Belediyesine ait reklam panolarındaki ilanlara sözüm yok. Ben yol kenarlarına, kavşaklara, yeşil alanlara, yaya geçitlerinin önüne konulan derme çatma levhalardan bahsediyorum. O kadar amatör, o kadar özensiz yapılmış ki sanki Büyükşehirde değil de kırsalda olan bir ilçede düzenlenen fuar. Ayıp ya. Cadde cadde, sokak sokak gözümüze sokulan bu reklam tabelaları hiç yakışmış mı Malatya’ya? Fuara gideceğim varsa da gitmeyeceğim yani o kadar vizyonsuz duruyor bu manzara. Birde çok güzelmiş, harika bir tasarım, yöntemmiş gibi en işlek caddelere, bulvarlara koyulmuş.

Tabi bu yorumlarım görsellik açısındandı. Birde Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin kendisiyle çelişmesi var. Belediyenin internet sitesinde “Malatya Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklâm Ve Tanıtım Yönetmeliği” maddeleri açık açık yayınlanmış. O yönetmelikte yer alan 1’inci, 2’inci, 4’üncü ve 6’ıncı maddelerde şu ifadeler yer alıyor;

Açık alan ilan ve reklâm araçları; düzenlenmiş yeşil alanların içerisine , tarihi eserlerin ve tescilli yapıların, ibadethanelerin, heykel ve sanat eserlerinin, konsolosluklara, emniyet müdürlüklerine, valiliğe, kaymakamlıklara ve Milli İstihbarat Teşkilatı’na ait binaların, askeri alanların, okulların, kültür-sanat işlevli yapıların ve benzerlerinin önüne gelecek ve bunları kapatacak şekilde yerleştirilemez. Açık alan ilan ve reklâm araçları; kavşaklarda araç sürücüsünün görüş açısını kapatacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirip tereddüt doğuracak ve yanıltıcı olacak şekilde yerleştirilemez.

4.Açık alan ilan ve reklâm araçları; yaya yolu üzerinde, geliş geçişi engelleyecek şekilde yerleştirilemez.

6.Açık alan ilan ve reklam araçları; karayollarındaki refüj ve emniyet adalarında trafik emniyetini ihlal edecek, trafik görüş mesafesini, yaya geçiş ve dolaşımını engelleyecek şekilde yerleştirilemez.

Tüm bu maddeleri ben hazırlamışımda kendi sayfamda yayınlamışım bundan da Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ve yetkililerinin haberi yokmuşçasına “ilan ve reklam araçları” yönetmeliği çiğneyerek yerleştirilmiş. Allahın bir kulu da çıkıp ‘Bu yönetmeliğe aykırı’ deyip itiraz etmemiş.

Sözün özü; kaldırın o tabela mı levha mı adı her neyse. Bu kadar amatör olmaya hiç gerek yok. Bütçeyi iki çubuğa dikilen, bir rüzgarda yerle bir olacak yüzlerce tabelaya harcamaya gerek yok. Başka yöntemler deneyin. Çevreyi kirletmeden, görselliği bozmadan, şehrin vizyonunu zedelemeden.