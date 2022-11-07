DOLAR

18,6067$% 0.21

EURO

18,5763% 0.42

GRAM ALTIN

1.000,83%-0,30

ÇEYREK ALTIN

1.637,00%1,85

TAM ALTIN

6.527,00%1,84

BİTCOİN

384199฿%-2.65342

Öğle Vakti a 12:16
Malatya HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Gündem / Büyükşehir, fidan ve çim üretimi yapıyor

Büyükşehir, fidan ve çim üretimi yapıyor

Büyükşehir, fidan ve çim üretimi yapıyor
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Büyükşehir, fidan ve çim üretimi yapıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi daha yeşil ve yaşanabilir bir Malatya için kendi imkânlarıyla toplamda 300 bin metrekarelik alanda ihtiyaç duyduğu çeşitli tür ve cinsten fidan ve rulo çim üretimini gerçekleştiriyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından üretimi gerçekleştirilen rulo çim ve çeşitli tür ve cinsteki fidanlar Malatya genelindeki parklar, kavşaklar ve refüjlerde Malatya’nın yeşillendirilmesi için kullanılırken ayrıca gelen talepler doğrultusunda ilçe belediyelerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları da bu sahadan karşılanıyor.

300 bin metrekarelik alana sahip olan sahada İbreli ağaçlar, yapraklı ağaçlar ve çalı gruplarına ait geliştirme alanlarının yanı sıra çim üretim alanı ve sera amaçlı kullanılan alanlar da mevcut. Bu alan içerisinde 100 binin üzerinde ağaç ve çalı grubuna ait bitki bulunuyor.

TOHUM EKME ÇALIŞMALARI BİTTİ

Önümüzdeki çimlendirme sezonunda kullanılmak üzere çim tohumu ekim çalışmalarına başlayan Park Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, zemin çalışmalarının tamamlandığı 50 bin metrekarelik alanda çim üretimi için tohum ekme çalışmalarını bitirdi.

2023 sezonunun açılması ile birlikte Malatya genelindeki parklarda, kavşaklarda ve refüjlerde tohum ekimi yapılan yeni rulo çimler ile fidanlar Malatya’nın yeşil dokusunu artırmak için kullanılacak. (Bülten)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

“Esnaflarımız bizim başımızın tacı”

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.