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BÜYÜKŞEHİR EVİNDE MAĞLUP

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Ampute Süper Ligi’nde mücadele veren Malatya Büyükşehir Belediyespor evinde ODTÜ Spor Kulübüne 2-1 yenildi.

büyükşehi̇r evi̇nde mağlup
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BÜYÜKŞEHİR EVİNDE MAĞLUP

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Ampute Süper Ligi’nde mücadele veren Malatya Büyükşehir Belediyespor evinde ODTÜ Spor Kulübüne 2-1 yenildi.

OSMAN SEVER

Yeşiltepe Ampute Futbol Sahası’nda oynanan müsabakada orta hakem olarak Ayhan İlhan, yardımcı hakem olarak İsmail Güven ve 3. hakem olarak Fatih Çelik görev aldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi müsabakada Selim Karadağ, Metin Yıldırım, Zülfü Can Derinpınar, Mohammed Reza Mır Ahmadi, Akbar Lotfimoghaddam, Ali Molon, Mehdi Saedavi, Mehmet Demir, Emrullah Başkan, Muhammet Şahin, Cebrail Erkut ve Engin Buker kadrosuyla yer aldı. Maçın ilk golünü 10. dakikada konuk ekipten Suambek Mutaev kaydederken, ev sahibi ekip 17. dakikada Zülfü Can Derinpınar ile skora denge getirdi. ODTÜspor 36. dakikada Kudret Khudoykulov ile 2-1 öne geçti ve maç bu skorla sona erdi.

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