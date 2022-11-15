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Büyükşehir evinde galip geldi

Büyükşehir evinde galip geldi
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Büyükşehir evinde galip geldi

HABER MERKEZİ

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2. Ligi 5. Grupta mücadele veren Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı, kendi evinde Hatay Üzümdalı Gençlik Spor karşısında galip gelerek 3 puanı hanesine yazdı.

2.Lig 5.grupta play off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı, Malatya Muhammed Ali Clay Spor Salonunda oynadığı Üzümdalı Gençlik Spor takımını, 25-17, 25-17 ve 25-12 skorlarla 3-0’lik net sonuçla yenmesini bildi. Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 5.grupta 3.hafta sonunda 2 galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 6 puanla 3.sırada yer alan Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımının ilk hedefinin play off maçlarına katılmak olduğu kaydedildi. (iha)

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