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Büyükşehir Dibe Vurdu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, grupta 3 maçını da kaybetti. Turuncu yeşilliler, üçüncü haftayı 0 puanla 11.sırada tamamladı.

büyükşehir dibe vurdu
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Büyükşehir dibe vurdu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, grupta 3 maçını da kaybetti. Turuncu yeşilliler, üçüncü haftayı 0 puanla 11.sırada tamamladı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Voleybol 1.Ligi’nde B Grubu’nda yer alan Malatya Büyükşehir Belediyespor, üçüncü haftada sahasında konuk ettiği Melikgazi Belediyespor’a 21-25, 12-25 ve 19-25’lik setlerle 3-0 mağlup oldu. Grup’ta oynadığı 3 müsabakayı da kaybeden Malatya ekibi, haftayı puansız kapatırken, 11.sırada yer aldı.

Grup’ta üçüncü hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Maliye İhtisas-TÜRŞAD: 1-3

Hatayspor-Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Develi Belediye-Niksar Belediye: 3-0

Malatya Büyükşehir Belediyespor-Melikgazi Belediyespor: 0-3

Akkuş Belediye-Dürümle TED Ankara Kolejliler: 3-1

Haliliye Belediye-Hatay Erzin Yeşilkentspor: 2-3

 

Grup’ta 4.hafta müsabakaları 30 Ekim Cumartesi günü oynanacak. Müsabakaların programı şöyle:

13.00 Niksar Belediye-Maliye İhtisas (Tokat-Hüseyin Akbaş Spor Salonu)

13.00 Hatay Erzin Yeşilkentspor-Develi Belediye (Hatay Erzin Spor Salonu)

13.00 Melikgazi Belediyespor-Akkuş Belediye (Kayseri Atatürk Spor Salonu)

14.00 Dürümle TED Ankara Kolejliler-Hatayspor (Ankara Beştepe Voleybol Salonu)

14.00 TÜRŞAD-Malatya Büyükşehir Belediyespor (Bitlis Adilcevaz Spor Salonu)

14.00 Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor-Haliliye Belediye (Şanlıurfa Yenice Spor Salonu)

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