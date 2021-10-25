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Büyükşehir dibe vurdu
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, grupta 3 maçını da kaybetti. Turuncu yeşilliler, üçüncü haftayı 0 puanla 11.sırada tamamladı.
ÖMER ALİ DELİBAŞ
Voleybol 1.Ligi’nde B Grubu’nda yer alan Malatya Büyükşehir Belediyespor, üçüncü haftada sahasında konuk ettiği Melikgazi Belediyespor’a 21-25, 12-25 ve 19-25’lik setlerle 3-0 mağlup oldu. Grup’ta oynadığı 3 müsabakayı da kaybeden Malatya ekibi, haftayı puansız kapatırken, 11.sırada yer aldı.
Grup’ta üçüncü hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:
Maliye İhtisas-TÜRŞAD: 1-3
Hatayspor-Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor: 3-0
Develi Belediye-Niksar Belediye: 3-0
Malatya Büyükşehir Belediyespor-Melikgazi Belediyespor: 0-3
Akkuş Belediye-Dürümle TED Ankara Kolejliler: 3-1
Haliliye Belediye-Hatay Erzin Yeşilkentspor: 2-3
Grup’ta 4.hafta müsabakaları 30 Ekim Cumartesi günü oynanacak. Müsabakaların programı şöyle:
13.00 Niksar Belediye-Maliye İhtisas (Tokat-Hüseyin Akbaş Spor Salonu)
13.00 Hatay Erzin Yeşilkentspor-Develi Belediye (Hatay Erzin Spor Salonu)
13.00 Melikgazi Belediyespor-Akkuş Belediye (Kayseri Atatürk Spor Salonu)
14.00 Dürümle TED Ankara Kolejliler-Hatayspor (Ankara Beştepe Voleybol Salonu)
14.00 TÜRŞAD-Malatya Büyükşehir Belediyespor (Bitlis Adilcevaz Spor Salonu)
14.00 Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor-Haliliye Belediye (Şanlıurfa Yenice Spor Salonu)
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